(VTC News) -

Bộ Y tế vừa trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Tây Ninh gửi tới sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, trong đó có đề xuất nâng mức trợ cấp hưu trí xã hội hàng tháng và giảm độ tuổi hưởng trợ cấp.

Theo cử tri, nhiều người từ 70 tuổi trở lên đã suy giảm sức khỏe, không còn khả năng lao động ổn định để tự bảo đảm cuộc sống, trong khi chi phí sinh hoạt và khám, chữa bệnh ngày càng tăng. Mức trợ cấp 500.000 đồng/tháng hiện nay còn thấp, chưa đáp ứng nhu cầu tối thiểu của người thụ hưởng.

Do đó, cử tri kiến nghị rà soát, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều 21 Luật Bảo hiểm xã hội theo hướng giảm độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ đủ 75 xuống đủ 70 tuổi, đồng thời nâng mức trợ cấp từ 500.000 đồng lên 1 triệu đồng/tháng.

Cử tri cũng đề nghị xem xét giảm độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội đối với cựu chiến binh từ 75 xuống 60 tuổi, nhằm thể hiện sự quan tâm, tri ân đối với những người đã tham gia phục vụ, cống hiến cho đất nước.

Cử tri đề nghị tăng trợ cấp hưu trí xã hội lên 1 triệu/tháng, Bộ Y tế nói gì?

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Tây Ninh, Bộ Y tế cho biết chính sách trợ cấp xã hội đối với người cao tuổi từng bước được điều chỉnh theo hướng mở rộng đối tượng thụ hưởng, giảm độ tuổi và nâng mức hỗ trợ.

Theo quy định hiện hành, từ ngày 1/7/2025, người từ đủ 75 tuổi trở lên hoặc từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được xem xét hưởng trợ cấp hưu trí xã hội nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định, trong đó có điều kiện không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, trừ trường hợp khác theo quy định của Chính phủ, và có văn bản đề nghị hưởng trợ cấp.

Về đề xuất giảm độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ đủ 75 xuống đủ 70 tuổi, Bộ Y tế cho rằng việc tiếp tục hạ độ tuổi cần được nghiên cứu tổng thể, trên cơ sở đánh giá tác động về số lượng người thụ hưởng, nguồn lực ngân sách và tính bền vững của hệ thống an sinh xã hội. Việc điều chỉnh cũng cần bảo đảm phù hợp với khả năng cân đối ngân sách nhà nước trong từng giai đoạn.

Đối với kiến nghị nâng mức trợ cấp từ 500.000 đồng lên 1 triệu đồng/tháng, Bộ Y tế cho biết việc điều chỉnh cần được xem xét dựa trên khả năng cân đối ngân sách, tốc độ tăng trưởng kinh tế, chỉ số giá tiêu dùng và yêu cầu bảo đảm an sinh xã hội trong từng thời kỳ.

Với đề xuất giảm tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội đối với cựu chiến binh xuống 60 tuổi, Bộ Y tế ghi nhận ý kiến cử tri và cho biết sẽ phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu trong quá trình hoàn thiện chính sách an sinh xã hội, bảo đảm phù hợp với chủ trương của Đảng, quy định pháp luật và khả năng cân đối ngân sách nhà nước.