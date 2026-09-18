Cha nén nỗi đau mất con, hiến tạng cứu người bệnh suy thận giai đoạn cuối

(VTC News) -

Ngày 16/9, anh B.C.T (45 tuổi, trú tại thành phố Quảng Ninh) nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, sốc đa chấn thương nguy kịch sau tai nạn giao thông.

Khi hy vọng sống không còn, gạt đi nỗi đau mất con không gì bù đắp, người cha cùng gia đình quyết định hiến tạng của anh T. để nối dài sự sống cho người khác. “Mất con là nỗi đau không gì có thể bù đắp. Nhưng nếu phần còn lại của con có thể cứu người thì gia đình tôi xin được trao đi...”, người cha nghẹn ngào chia sẻ.

Tiếp nhận nguyện vọng cao đẹp từ gia đình, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh lập tức hội chẩn trực tuyến với Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để đánh giá chức năng tạng và xây dựng phương án phẫu thuật.

Nén nỗi đau mất con, người cha hiến tạng cứu sống thanh niên suy thận nặng (Ảnh: BVCC)

Tối 17/9, hệ thống phòng mổ liên hoàn được kích hoạt. Sau 3 giờ phẫu thuật tập trung cao độ dưới sự hỗ trợ chuyên môn của kíp bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, quả thận được lấy thành công và ghép cho bệnh nhân H.Q.Đ. (33 tuổi, trú tại Quảng Yên). Bệnh nhân bị suy thận mạn giai đoạn cuối và phải chạy thận nhân tạo chu kỳ suốt 2 năm qua.

ThS.BSCKII Nguyễn Bá Việt, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, cho biết đây là ca hiến - ghép thận thứ 3 được thực hiện tại đơn vị, nâng tổng số trường hợp được ghép thận thành công tại đây lên 6 người. Thành công này tiếp tục khẳng định năng lực làm chủ kỹ thuật y học chuyên sâu và sự phối hợp bài bản của y tế địa phương.

Nghĩa cử cao đẹp vượt qua nỗi đau riêng của gia đình anh T. không chỉ mang lại sự hồi sinh cho một bệnh nhân đang đếm ngược thời gian, mà còn lan tỏa sâu sắc thông điệp nhân văn “Cho đi là còn mãi” trong cộng đồng.