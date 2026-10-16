Bác sĩ BV Bạch Mai đi làm từ 5h sáng: Trên tàu đọc bệnh án, vào viện kín lịch mổ

(VTC News) -

Đó là chia sẻ của TS Đoàn Thu Trà, Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Bạch Mai tại buổi làm việc với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Công đoàn Y tế Việt Nam mới đây.

Việc di chuyển xa và lịch làm việc dày đặc ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt của nhân viên y tế. Những người ở lại Ninh Bình cũng cần nơi lưu trú, điều kiện sinh hoạt và không gian nghỉ ngơi phù hợp sau giờ làm.

“Nhiều nhân viên y tế phải thức dậy từ khoảng 5h sáng, di chuyển bằng tàu hoặc ô tô và trở về nhà khi trời đã tối. Phía sau lịch làm việc dày đặc là những bữa cơm gia đình thiếu vắng cha mẹ, những đứa trẻ phải nhờ ông bà chăm sóc khi bố mẹ đi làm xa”, TS Đoàn Thu Trà nói.

Đơn vị đã bố trí phương tiện đưa đón, nơi lưu trú, bữa sáng cho người phải di chuyển sớm và các chế độ hỗ trợ theo quy định. Tuy nhiên, việc cân bằng công việc với chăm sóc con nhỏ, duy trì cuộc sống gia đình vẫn là bài toán khó với nhiều người.

Công đoàn bệnh viện kiến nghị hỗ trợ người lao động tiếp cận nhà ở xã hội, phối hợp với công đoàn địa phương tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao, đồng thời xây dựng khu liên hợp thể thao tại cơ sở Ninh Bình để nhân viên rèn luyện sức khỏe, giảm căng thẳng.

PGS.TS Đào Xuân Cơ và ông Nguyễn Anh Tuấn thăm hỏi cán bộ nhân viên trên tàu. (Ảnh: Thế Anh).

Từ 26/6, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình khám, chữa bệnh theo mô hình một bệnh viện, hai cơ sở. Đến ngày 12/10, nơi đây ghi nhận khoảng 175.000 lượt khám bệnh, 15.000 lượt cấp cứu và hơn 20.000 lượt điều trị nội trú. Công suất sử dụng giường bệnh thường xuyên vượt 100%.

Không chỉ phục vụ người dân trong tỉnh, cơ sở còn tiếp nhận bệnh nhân từ Hưng Yên, Thanh Hóa, Phú Thọ, Hải Phòng, Nghệ An, Hà Tĩnh và nhiều địa phương khác. Một số người dân Hà Nội cũng đến đây khám, điều trị.

Bệnh viện từng bước triển khai nhiều kỹ thuật chuyên sâu về tim mạch, thần kinh và cấp cứu như can thiệp mạch não, can thiệp mạch vành, thay van động mạch chủ qua ống thông (TAVI), triệt đốt rối loạn nhịp bằng bản đồ 3D và đặt stent graft động mạch chủ.

Hoạt động can thiệp cấp cứu được duy trì 24/7. Từ tháng 6 đến tháng 10, bệnh viện thực hiện 12 ca phẫu thuật tim mạch cấp cứu, trong đó có các trường hợp lóc tách động mạch chủ, áp xe gốc động mạch chủ, vỡ thành tự do sau nhồi máu cơ tim. Nhiều ca nhồi máu cơ tim cấp, vỡ phình động mạch chủ cũng được xử trí kịp thời, kể cả trong đêm.

Tuy nhiên, lượng bệnh nhân đông tạo sức ép lớn lên nhân lực và giường bệnh. Tại Khoa Ngoại tổng hợp, số bệnh nhân có thời điểm lên tới 160 người, trong khi số giường kế hoạch chỉ là 80. TS.BS Nguyễn Ngọc Hùng, Phó trưởng khoa, cho biết có những ca nặng, chuyên gia đầu ngành phải di chuyển ngay trong đêm đến Ninh Bình để cứu chữa.

ThS.BS Vũ Tưởng Lân, Trung tâm Cấp cứu A9, lưu trú tại cơ sở từ tháng 6 và chỉ có thể về với vợ cùng hai con nhỏ vào cuối tuần. Đặc thù cấp cứu khiến anh luôn phải sẵn sàng ứng phó với những tình huống bất ngờ, kể cả ngoài giờ làm việc.

“Vợ tôi chấp nhận sự hy sinh, gánh vác việc dạy con, việc gia đình và luôn tin tưởng, chia sẻ với tôi về công việc”, anh nói, mong hệ thống cấp cứu sớm ổn định để có thể trở về bên gia đình mỗi ngày.

Trong khi đó, PGS.TS Phạm Cẩm Phương, Viện trưởng Viện Y học hạt nhân và Ung bướu, thường tranh thủ đọc bệnh án, trao đổi chuyên môn và động viên người bệnh trên chuyến tàu 6h15 đi Ninh Bình. Khoảng 20 cán bộ của viện đang làm việc tại cơ sở mới, điều trị trung bình 40-60 bệnh nhân nội trú, vượt quy mô 40 giường kế hoạch.

Theo lãnh đạo bệnh viện, mỗi ngày có khoảng 560-650 cán bộ di chuyển bằng tàu. Người đi về trong ngày phải dậy sớm, trở về muộn; người lưu trú tại Ninh Bình phải thu xếp cuộc sống xa gia đình. Với các đơn vị cấp cứu, hồi sức và phẫu thuật, yêu cầu thường trực chuyên môn càng khiến áp lực thời gian lớn hơn.

Đoàn công tác thăm hỏi sức khoẻ người bệnh.

PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, kiến nghị các cấp, ngành đẩy nhanh bàn giao công trình để bệnh viện chủ động quản lý, vận hành; đồng thời bố trí nguồn lực cải tạo cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị và hoàn thiện cơ chế để hai cơ sở hoạt động thống nhất. Bệnh viện cũng đề xuất hoàn thiện chính sách hỗ trợ cán bộ thường xuyên luân phiên công tác giữa Hà Nội và Ninh Bình.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chia sẻ với những nỗ lực của đội ngũ y tế, đặc biệt là những người bắt đầu ngày làm việc từ sáng sớm, tối muộn mới về nhà nhưng vẫn tận tụy với bệnh nhân. “Chúng tôi cảm thấy cần phải có trách nhiệm hơn với ngành y, với các thầy thuốc”, ông nói.

Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ghi nhận các kiến nghị về điều kiện làm việc, an toàn vệ sinh lao động, phụ cấp độc hại và phúc lợi. Đơn vị ủng hộ đề xuất xây dựng khu liên hợp thể thao tại Ninh Bình, cam kết hỗ trợ khoảng 10 tỷ đồng cho công trình, đồng thời phối hợp với địa phương tìm giải pháp nhà ở dài hạn cho người lao động.