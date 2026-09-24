Nữ nhân viên y tế Bệnh viện Xanh Pôn hiến tạng cứu 3 người

(VTC News) -

Ngày 24/9, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội) thực hiện ca hiến tạng từ người cho chết não thứ 6 tại cơ sở này. Đặc biệt, người hiến là một nhân viên y tế đã có 33 năm gắn bó với bệnh viện. Đó là bà B.H.A. (52 tuổi), công tác tại Phòng Hành chính Quản trị.

Bà A. nhập viện lúc 16h34 ngày 20/9 trong tình trạng sốt, hoa mắt, chóng mặt và buồn nôn. Bà có tiền sử tăng huyết áp và dị dạng mạch máu não thể hang.

Dù được các bác sĩ điều trị và theo dõi tích cực, tình trạng của bà diễn biến nặng. Hội đồng chuyên môn của bệnh viện tiến hành đánh giá chết não theo quy định. Kết quả cả 3 lần đánh giá vào 23h ngày 23/9 và 5h, 11h ngày 24/9 đều xác định người bệnh đủ tiêu chuẩn kết luận chết não.

Các y bác sĩ tri ân nữ đồng nghiệp. (Ảnh: BVCC)

Trong thời khắc đau đớn khi mất người thân, gia đình bà A. quyết định đồng ý hiến tạng, trao cơ hội sống cho những người bệnh đang chờ ghép. Ca hiến tạng được thực hiện với sự hỗ trợ chuyên môn của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Hai thận của bà A. được ghép cho người bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn. Gan được chuyển tới Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để ghép cho bệnh nhân phù hợp. Như vậy, có 3 người nhận được cơ hội sống.

Theo bác sĩ Bùi Hoàng Thảo, Phó trưởng Khoa Phẫu thuật Tiết niệu và Nam học, phụ trách Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, bà A. đã có 33 năm công tác tại bệnh viện. Trong thời gian làm việc, bà được đánh giá là cán bộ gương mẫu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, luôn gắn bó với bệnh viện, đồng nghiệp và người bệnh.

Lãnh đạo bệnh viện xúc động chia sẻ, sự ra đi của một cán bộ đã gắn bó với đơn vị suốt 33 năm là mất mát lớn đối với tập thể; nhưng trong nỗi đau đó, quyết định hiến tạng của gia đình bà mang lại cơ hội sống cho những người khác.

“Thân thể chị vẫn ở lại với người bệnh khác, tấm lòng của chị và gia đình là điều quá tuyệt vời với bệnh viện và cả xã hội. Thay mặt toàn thể bệnh viện, tôi xin tri ân chị và gia đình” - TS Nguyễn Đức Long, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn nói.

Đây là ca hiến tạng từ người cho chết não thứ 6 tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn. Ca hiến được thực hiện với sự phối hợp với Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong đánh giá chết não, lấy, bảo quản, vận chuyển và ghép tạng.