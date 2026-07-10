Nam sinh Hải Phòng giành Huy chương Vàng âm nhạc quốc tế ở tuổi 20

(VTC News) -

Đặng Công Danh vừa ghi dấu ấn tại Asia Arts Festival 2026 - liên hoan nghệ thuật quốc tế diễn ra tại Singapore, quy tụ các tài năng trẻ đến từ 16 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đại diện Việt Nam xuất sắc giành Huy chương Vàng ở bảng thi nâng cao sau phần trình diễn aria It Ain‘t Necessarily So trích từ vở opera jazz nổi tiếng Porgy and Bess của George Gershwin.

Đặng Công Danh giành Huy chương vàng quốc tế tại Asia Arts Festival 2026 diễn ra ở Singapore.

Để chuẩn bị cho cuộc thi, Công Danh cùng giảng viên, ca sĩ Đào Nguyên Vũ (Khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam) dành nhiều thời gian hoàn thiện từng chi tiết của tiết mục, từ kỹ thuật thanh nhạc, xử lý tiết tấu đến diễn xuất và bản lĩnh sân khấu. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng giúp nam sinh chinh phục ban giám khảo ngay trong lần đầu góp mặt ở một sân chơi nghệ thuật quốc tế

Khoảnh khắc khiến Công Danh xúc động nhất không phải khi nhận huy chương mà là sau lễ trao giải. Giám đốc cuộc thi bất ngờ hát lại câu mở đầu trong tiết mục của anh như một cách bày tỏ sự yêu thích.

Ít ai biết phía sau tấm Huy chương Vàng là hành trình nhiều năm kiên trì của chàng trai sinh năm 2006 quê Hải Phòng, hiện là sinh viên năm hai chuyên ngành Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Sinh ra trong gia đình có truyền thống yêu nghệ thuật, Công Danh sớm được nuôi dưỡng niềm đam mê ca hát. Ông ngoại từng học tại Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Hải Phòng và biết chơi guitar, trong khi cậu ruột từng công tác tại Đoàn Cải lương Chuông Vàng. Chính môi trường ấy đã gieo vào cậu bé tình yêu dành cho âm nhạc từ rất sớm.

Bố làm nghề đi tàu biển nên nhiều năm chỉ có thể về nhà ít lần trong năm. Sự thiếu vắng ấy khiến Công Danh sớm hình thành tính tự lập và ý thức phải nỗ lực để theo đuổi ước mơ.

Cuối năm lớp 4, Công Danh bắt đầu học thanh nhạc. Đến lớp 12, nam sinh vừa ôn thi tốt nghiệp THPT vừa chuẩn bị thi vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Những tháng ngày ấy gắn liền với các chuyến xe buýt Hải Phòng - Hà Nội.

Có những ngày tan học lúc 17h, Công Danh vội lên xe, ăn tối trên đường để kịp giờ học với thầy. Kết thúc buổi học lúc 21h, anh lại bắt xe về Hải Phòng trong đêm. Nhiều hôm ngủ lại nhà thầy, 4h sáng tiếp tục lên xe để kịp đến trường.

Ngoài việc học thanh nhạc, Công Danh còn duy trì tập luyện thể thao để giữ thể lực, đồng thời tự học tiếng Trung nhằm hát đúng ngôn ngữ các tác phẩm yêu thích và trau dồi tiếng Anh để mở rộng cơ hội hội nhập quốc tế.

Chàng trai Hải Phòng hàng ngày bắt xe buýt lên Hà Nội để học thanh nhạc.

Theo giảng viên Đào Nguyên Vũ, điều nổi bật ở học trò không chỉ là năng khiếu mà còn là tinh thần cầu tiến, khả năng tự học và tính kỷ luật.

”Huy chương Vàng tại Asia Arts Festival là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của Đặng Công Danh. Điều khiến tôi vui nhất không chỉ là thành tích mà là tôi nhìn thấy ở em khát vọng vươn lên, sự tử tế trong cách làm nghề và một tình yêu âm nhạc rất trong sáng. Nếu tiếp tục giữ được tinh thần ấy, tôi tin Công Danh sẽ còn tiến xa trên con đường nghệ thuật“, giảng viên chia sẻ.

Trước khi giành Huy chương Vàng tại Singapore, Công Danh từng vào bán kết Tuyệt đỉnh Song ca nhí trong đội của ca sĩ Cẩm Ly và nghệ sĩ Huỳnh Lập, đồng thời được nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đặc cách vào vòng Giấu mặt của The Voice Kids. Dù chương trình sau đó dừng vì đại dịch COVID-19, những trải nghiệm này trở thành hành trang quan trọng trên con đường nghệ thuật của nam sinh.