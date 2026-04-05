Nam bác sĩ ép tim giữa quán cà phê cứu người đàn ông đột ngột ngừng tim

(VTC News) -

Bác sĩ ép tim cứu sống người đàn ông đột ngột ngừng tuần hoàn. (Nguồn: BV Bạch Mai)

Sự việc xảy ra vào 13h34 ngày 3/4, tại một quán cà phê ở khu vực Long Biên.

Theo chia sẻ của bác sĩ Nguyễn Tuấn Dũng (đang theo học thạc sĩ chuyên ngành sản phụ khoa tại Đại học Y Hà Nội), khi vừa gọi đồ uống, anh bất ngờ nghe tiếng hô hoán: “Gọi cấp cứu đi, có người cần cấp cứu”. Ngay lập tức, với phản xạ nghề nghiệp, anh chạy tới vị trí nạn nhân để hỗ trợ.

Tại hiện trường, bệnh nhân đã rơi vào tình trạng mất ý thức, điểm Glasgow khoảng 6, mạch cảnh còn nhưng yếu, nhịp thở yếu. Nhận thấy đã có người gọi xe cấp cứu, bác sĩ Dũng nhanh chóng đánh giá tình trạng, xử trí ban đầu bằng cách kê cao đầu, đặt bệnh nhân nghiêng trái, kiểm tra và đảm bảo đường thở thông thoáng theo đúng quy trình được đào tạo.

Tuy nhiên, chỉ sau hơn một phút, thấy người đàn ông xuất hiện tình trạng thở ngáp, mất mạch cảnh, tiếng tim mờ, khó nghe, bác sĩ Dũng xác định đây là trường hợp ngừng tuần hoàn ngoại viện, nam bác sĩ lập tức tiến hành ép tim ngoài lồng ngực để duy trì tuần hoàn.

Bác sĩ Nguyễn Tuấn Dũng (bên trái) ép tim cứu người giữa quán cà phê.

Sau khoảng hơn 5 phút kiên trì cấp cứu, bệnh nhân đã có mạch trở lại, xuất hiện nhịp thở tự nhiên. Ít phút sau, xe cấp cứu tới hiện trường, bác sĩ Dũng bàn giao tình trạng người bệnh cho ê-kíp hồi sức cấp cứu và hỗ trợ đưa bệnh nhân lên xe chuyển viện.

Bác sĩ Dũng cũng chia sẻ, theo thông tin sau đó từ người nhà, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và đang tiếp tục được điều trị. Nhận được tin này, bác sĩ Dũng chia sẻ cảm giác “vui như một đứa trẻ”.

"Lúc ép tim ngoài lồng ngực, điều duy nhất tồn tại trong suy nghĩ của mình là mong bệnh nhân có lại nhịp thở, có lại mạch trước khi mình kiệt sức, vì ép tim cũng mất rất nhiều sức, nếu thời gian kéo dài quá thì nhịp ép tim của mình sẽ yếu đi, không thể duy trì dòng máu tới não cho bệnh nhân được", nam bác sĩ nói.

Bác sĩ trẻ Nguyễn Tuấn Dũng. (Ảnh: NVCC)

Từ câu chuyện trên, bác sĩ Dũng cũng bày tỏ lo ngại về tình trạng gia tăng các ca đột quỵ, ngừng tuần hoàn ngoài bệnh viện hiện nay.

Theo thống kê, tỷ lệ tử vong của ngừng tuần hoàn ngoại viện có thể lên tới 90% nếu không được cấp cứu kịp thời. Do đó, bác sĩ Dũng mong muốn mỗi người nên trang bị kiến thức sơ cứu cơ bản, đặc biệt là kỹ năng ép tim ngoài lồng ngực, bởi đây có thể là “sợi dây cứu mạng” trong những tình huống khẩn cấp.