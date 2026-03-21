Bác sĩ ép tim cứu người giữa phố: Gia đình nạn nhân nghẹn ngào nói lời cảm ơn

Bác sĩ Tiến ép tim cứu nam thanh niên bị tai nạn

Những ngày qua, câu chuyện một bác sĩ dừng lại giữa đường để cấp cứu người gặp nạn thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng. Nhân vật chính là bác sĩ Nguyễn Huy Tiến, người kịp thời can thiệp khi một nam thanh niên rơi vào tình trạng ngừng tuần hoàn sau tai nạn.

Tại Bệnh viện Thận Hà Nội, bố mẹ bệnh nhân trực tiếp đến gặp bác sĩ để nói lời cảm ơn. Họ cho biết con trai quê Hưng Yên, làm việc tại Hà Nội, gặp tai nạn dẫn đến chấn thương sọ não và tụ máu ngoài màng cứng. Nhờ được cấp cứu kịp thời, nam thanh niên hiện đã tỉnh táo, có thể giao tiếp và đang tiếp tục được theo dõi, hồi phục.

Người cha, người mẹ không giấu được xúc động khi nhắc lại thời khắc nhận tin dữ. Họ kể, khi biết con gặp nạn nơi xa, cả gia đình rơi vào trạng thái hoang mang, lo lắng tột độ. Chỉ đến khi xem thông tin lan truyền trên mạng, họ mới biết con mình đã được một bác sĩ tình cờ đi ngang qua cứu sống trong những phút giây sinh tử.

“Được gặp trực tiếp bác sĩ hôm nay, chúng tôi không biết nói gì hơn ngoài hai chữ biết ơn”, đại diện gia đình chia sẻ.

Cha mẹ nam thanh niên ngừng tim vượt đường xa đến viện nói lời cảm ơn bác sĩ. (Ảnh: BSCC)

Khoảng 7h ngày 16/3, trên đường Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội, bác sĩ Nguyễn Huy Tiến (công tác tại Khoa Thận nhân tạo, Bệnh viện Thận Hà Nội) thấy đám đông tụ tập quanh một người nằm bất động sau tai nạn. Anh lập tức dừng xe tiếp cận.

“Thấy nạn nhân tím tái, không phản ứng, tôi gần như nghĩ ngay đến khả năng ngừng tuần hoàn. Khi đó không có thời gian do dự, nếu không làm gì, người bệnh có thể mất cơ hội sống”, bác sĩ Tiến kể.

Kiểm tra nhanh cho thấy nạn nhân mất ý thức, thở yếu, gần như không có dấu hiệu tuần hoàn. Xác định đây là tình huống khẩn cấp, anh quỳ xuống giữa đường, ép tim ngoài lồng ngực, đồng thời nhờ người dân gọi cấp cứu 115.

Những thao tác này vốn là quy trình cơ bản mà bất kỳ bác sĩ nào cũng được đào tạo. Tuy nhiên, trong thực tế, việc thực hiện giữa đường đông người không phải lúc nào cũng dễ dàng. Dù vậy, bác sĩ Tiến nói khi đó anh gần như không cảm nhận áp lực, chỉ tập trung duy trì tuần hoàn cho bệnh nhân. Mọi người xung quanh cũng nhanh chóng tạo khoảng trống để anh thực hiện.

Sau vài phút ép tim liên tục, nạn nhân bắt đầu có dấu hiệu tự thở trở lại. Khoảnh khắc đó khiến cả người cứu lẫn những người chứng kiến vỡ òa.

“Với người làm nghề y, không gì hạnh phúc hơn khi thấy bệnh nhân giành lại được sự sống”, bác sĩ nói.

Trong các trường hợp ngừng tuần hoàn, thời gian là yếu tố quyết định. Khi tim ngừng đập, máu không được bơm lên não, chỉ sau 4-5 phút thiếu oxy, tế bào não có thể tổn thương không hồi phục. Vì vậy, “thời gian vàng” trong cấp cứu chỉ tính bằng từng phút.

“Nếu có người ép tim ngay tại chỗ, khả năng cứu sống sẽ tăng lên nhiều”, anh Tiến nhấn mạnh.

Bác sĩ Tiến ép tim cứu nam thanh niên bị tai nạn.

Bác sĩ Tiến cho rằng hành động của mình là sự kết hợp giữa bản năng cứu người và kỹ năng nghề nghiệp. “Bản năng thôi thúc phải giúp ngay, nhưng để làm đúng thì phải dựa vào kiến thức và sự rèn luyện”, anh nói.

Không chỉ lần này, trong quá trình làm nghề, bác sĩ Tiến từng tham gia nhiều ca cấp cứu đáng nhớ. Năm 2021, anh cứu sống một bệnh nhân phản vệ độ IV sau tiêm vaccine COVID-19, tình trạng ngừng tuần hoàn.

Từ thực tế chứng kiến nhiều người e dè khi gặp tình huống khẩn cấp, bác sĩ cho rằng nguyên nhân chủ yếu là tâm lý sợ làm sai và thiếu thực hành. “Thực ra ép tim cơ bản không quá phức tạp nếu được hướng dẫn đúng. Điều quan trọng là dám hành động”, anh nói.

Anh khuyến cáo người dân nên nắm ba kỹ năng sơ cứu quan trọng, nhận biết dấu hiệu ngừng tuần hoàn như mất ý thức, ngừng thở; gọi cấp cứu ngay. Nếu đã được tập huấn thì ép tim càng sớm càng tốt.

Theo bác sĩ Tiến, nếu tại hiện trường có thêm người biết sơ cứu, cơ hội sống của bệnh nhân sẽ cao hơn đáng kể, giúp duy trì tuần hoàn cho đến khi đội cấp cứu chuyên nghiệp tới nơi.

Sau gần 7 năm làm nghề, điều khiến anh trăn trở nhất vẫn là áp lực và trách nhiệm trước tính mạng con người. Chính những khoảnh khắc bệnh nhân vượt qua lằn ranh sinh tử là động lực để anh tiếp tục gắn bó.

Việc được khen thưởng sau sự việc khiến anh bất ngờ. “Tôi nghĩ bất kỳ bác sĩ nào trong hoàn cảnh đó cũng sẽ làm như vậy. Sự ghi nhận này là động lực không chỉ cho tôi mà cho nhiều nhân viên y tế khác”, anh Tiến nói.

Sau tất cả, điều anh muốn gửi tới cộng đồng rất giản dị, mỗi người hãy trang bị kiến thức sơ cứu cơ bản. Trong nhiều tình huống, người cứu sống bệnh nhân đầu tiên không phải là bác sĩ, mà chính là những người có mặt tại hiện trường.