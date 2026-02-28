Nữ điều dưỡng Bệnh viện Bạch Mai cứu sống bảo vệ ngừng tim giữa siêu thị Hà Nội

(VTC News) -

Theo thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai, sự việc xảy ra khoảng 19 giờ tối ngày 25/2 tại một siêu thị Hà Nội. Nam bảo vệ 59 tuổi bất ngờ co giật toàn thân, tím tái rồi ngừng thở, ngừng tuần hoàn.

Đúng lúc đó, chị Phạm Thị Thúy Hà - điều dưỡng Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai đứng gần và phát hiện. Chị lập tức tiếp cận, kiểm tra tình trạng và xác định bệnh nhân đã ngừng tuần hoàn.

Không chần chừ, chị Hà tiến hành ép tim ngoài lồng ngực ngay tại chỗ, đồng thời tri hô nhờ những người xung quanh hỗ trợ gọi cấp cứu. Sau khoảng 2 phút cấp cứu liên tục, bệnh nhân có mạch trở lại, tình trạng tím tái cải thiện, dần hồi phục ý thức và được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai để tiếp tục theo dõi, điều trị.

Nữ điều dưỡng Phạm Thị Thúy Hà (Ảnh: BV Bạch Mai)

Bệnh viện Bạch Mai cũng cho biết, bản thân chị Hà đang điều trị viêm cột sống dính khớp - căn bệnh gây đau lưng và cột sống kéo dài. Trong khi đó, ép tim đòi hỏi lực mạnh, đều và liên tục, là một thử thách lớn về thể lực. Dù vậy, chị vẫn kiên trì thực hiện các thao tác cấp cứu cho đến khi bệnh nhân có dấu hiệu hồi phục.

Chị Hà chia sẻ, thời điểm xảy ra sự việc là ngoài giờ làm. Tranh thủ lúc chờ đón con tan học, chị ghé vào siêu thị mua vài món đồ chuẩn bị bữa tối thì gặp tình huống khẩn cấp. “Tôi không kịp nghĩ nhiều, như một phản xạ nghề nghiệp, chỉ biết nếu không làm ngay, người này có thể sẽ không còn cơ hội”, chị chia sẻ.

Theo các chuyên gia, ngừng tuần hoàn là tình trạng tối khẩn cấp. “Giờ vàng” trong cấp cứu ngừng tim chỉ tính bằng phút.

Sau 3-5 phút não không được cung cấp oxy, tế bào não bắt đầu tổn thương không hồi phục; sau 10 phút, nguy cơ tử vong hoặc di chứng nặng nề rất cao. Vì vậy, việc phát hiện sớm và ép tim ngay tại chỗ có ý nghĩa quyết định.

Thực tế cho thấy, nếu chờ xe cấp cứu đến mới xử trí, nhiều trường hợp có thể bỏ lỡ thời điểm quý giá nhất. Ép tim ngoài lồng ngực đúng kỹ thuật, kết hợp gọi cấp cứu sớm, có thể tăng gấp đôi, thậm chí gấp ba cơ hội sống cho bệnh nhân ngừng tim đột ngột.