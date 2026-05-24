Mượn hình tượng siêu nhân, người cha viết sách cùng con bại não vượt khó

(VTC News) -

Chiều 24/5, ngày hội “Vì những nụ cười trở lại” diễn ra với nhiều hoạt động thiết thực dành cho trẻ bại não và gia đình có con khuyết tật. Trong khuôn khổ sự kiện, cuốn sách “Siêu nhân bay qua sàn nhà” được giới thiệu đến độc giả.

Cuốn sách "Siêu nhân bay qua sàn nhà" được viết nên từ câu chuyện có thật của anh Bùi Mạnh Hà, người cha có con bại não. Đồng hành cùng anh là tác giả Lê Thị Minh Nguyệt, phần minh họa Funtikid. Tác phẩm nhấn mạnh giá trị của sự yêu thương và thấu cảm trong hành trình trưởng thành của mỗi đứa trẻ, mang đến thông điệp khát vọng sống tích cực.

Qua tác phẩm "Siêu nhân bay qua sàn nhà", hành trình nuôi dạy con vất vả, giàu cảm xúc nhưng cũng tràn đầy tinh thần lạc quan và hy vọng.

Nhân vật chính của cuốn sách, siêu nhân Mark là hình tượng đại diện cho những đứa trẻ bại não đang từng ngày đối diện với giới hạn về vận động. Với trẻ bại não có đôi chân chưa thể đứng vững và bàn tay hay bị co cứng, sàn nhà không chỉ là nơi vui chơi, mà là "vương quốc" chật hẹp bó buộc mình. Bầu trời của trẻ đôi khi chỉ là trần nhà đơn điệu.

Vì vậy, ước mơ thoát khỏi sàn nhà, được "bay" đi khắp nơi dường như là điều xa xỉ. Thông qua những câu chuyện và hình ảnh giàu sác màu của cuốn sách, siêu nhân Mark chứng minh rằng khi có tình yêu thương và sự kiên trì, trẻ khuyết tật hoàn toàn có thể vượt qua qua giới hạn, mặc cảm, làm lay động trái tim đồng cảm của cộng đồng

Không dừng lại ở câu chuyện của những đứa trẻ, cuốn sách còn là tiếng lòng, là sự thấu cảm sâu sắc đối với nỗi cô đơn mà các bậc làm cha làm mẹ phải trải qua trên hành trình đồng hành cùng con khuyết tật. Cuốn sách “Siêu nhân bay qua sàn nhà” được kỳ vọng góp phần thay đổi góc nhìn về những đứa trẻ yếu thế và gia đình của các em.

Tại buổi ra mắt, nhiều phụ huynh đã trải lòng về hành trình để học cách chấp nhận những khiếm, từ đó tìm kiếm và trân trọng từng niềm vui bình dị trong hiện tại.

Tác giả Bùi Mạnh Hà (ngoài cùng bên phải) chụp ảnh cùng độc giả.

Anh Bùi Mạnh Hà, đồng tác giả cuốn sách và cũng là Phó Chủ tịch Hội Gia đình trẻ bại não Việt Nam, chia sẻ: “Thông qua sức mạnh của truyền thông tôn trọng, mỗi chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một 'đường ray' công bằng, nơi không một siêu nhân nào bị bỏ lại phía sau chỉ vì họ có một cách di chuyển hay trưởng thành khác biệt. Triết lý ByNow vui vẻ ngay bây giờ chính là chìa khóa.

Chúng ta không đợi đến khi các con hoàn toàn khỏe mạnh mới cho phép mình hạnh phúc. Chúng ta chọn hạnh phúc ngay lúc này, bên cạnh những khiếm khuyết, vì chính sự khiếm khuyết ấy đã dạy chúng ta cách yêu thương trọn vẹn hơn bao giờ hết".

Trong khuôn khổ ngày hội, Ban tổ chức trao tặng hàng ngàn cuốn sách “Siêu nhân bay qua sàn nhà” cho các gia đình có trẻ em bại não, khiếm thính và khuyết tật vận động. Đây là nỗ lực của các tác giả, đem hy vọng tới các bậc cha mẹ có con khuyết tật vẫn còn đang âm thầm chiến đấu mỗi ngày.