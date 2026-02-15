'Mùi Tết' ở làng nghề 700 tuổi hút khách du lịch bậc nhất Cố đô Huế

Khám phá làng hương 700 tuổi hút khách du lịch ở cố đô Huế
Nằm cách trung tâm TP Huế chỉ khoảng 7km, gần khu du lịch lăng vua Tự Đức - Đồng Khánh, đồi Vọng Cảnh làng Thuỷ Xuân (phường Thuỷ Xuân, TP Huế) nổi tiếng với nghề làm hương trầm có tuổi đời trên 700 năm.
Theo lời kể của các nghệ nhân cao tuổi, nghề làm hương ở Thuỷ Xuân có từ thời nhà Nguyễn. Trước kia, làng từng cung cấp hương trầm cho triều đình. Đến nay, nghề vẫn được duy trì và phát triển với nhiều sản phẩm như hương quế, dầu sả, tẩy mùi, nhang vòng,... Trong đó, hương trầm là dòng sản phẩm cao cấp và tiêu biểu nhất của làng.
Không chỉ nổi tiếng với bề dày truyền thống mà làng hương Thuỷ Xuân nhiều năm qua còn là địa điểm thu hút khách du lịch bậc nhất ở cố đô Huế.
Điều làm du khách thích thú chính là chụp ảnh cùng những nắm hương đa sắc màu được sắp xếp như những bông hoa.
Chị Ngọc (36 tuổi, trú phường Thuỷ Xuân, TP Huế) là người có thâm niên hơn 20 năm trong nghề làm hương cho biết, hương ở Thuỷ Xuân có mùi thơm đặc trưng và chất lượng tốt nên được nhiều khách hàng biết đến và tin dùng.
"Trước đây làng nghề gặp rất nhiều khó khăn, nhưng tầm vài năm trở lại đây khi được truyền thông rộng rãi trên mạng xã hội và các trang báo nên được nhiều du khách trong và ngoài nước biết đến nhiều hơn. Thấy được tiềm năng như vậy nên làng hương Thuỷ Xuân không chỉ làm hương để bán mà còn trưng bày thêm để phục vụ du khách tham quan, chụp ảnh", chị Ngọc chia sẻ.
Hầu hết người dân ở Thuỷ Xuân đều gắn bó và sống với nghề làm hương, trầm nụ.
Hiện nay nghề làm thủ công vẫn lưu giữ nhưng người dân làng Thuỷ Xuân có áp dụng thêm máy móc hiện đại vào sản xuất để phục vụ nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng.
Theo chị Ngọc, dịp Tết đến Xuân về người dân ở làng Hương Thuỷ Xuân đều tất bật từ sáng đến tối vì nhu cầu người dân sử dụng cao. Ngày nay, hương Thuỷ Xuân cũng được bày bán rộng rãi trên các nền tảng xã hội, vì thế người dân dễ tiếp cận và đặt hàng.
