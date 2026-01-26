  • Bình luận

Làng nghề lư đồng TP.HCM tất bật dịp cận Tết

Thy Huệ
26/01/2026 09:41:00 +07:00
Những ngày cận Tết, làng làm nghề lư đồng TP.HCM đỏ lửa suốt ngày đêm, những người thợ lành nghề tất bật hoàn thiện từng sản phẩm phục vụ mùa cao điểm cuối năm.

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News ngày 26/1 (nhằm ngày 7 tháng Chạp năm Ất Tỵ), bếp đúc ở làng lư đồng An Hội, TP.HCM (đường Nguyễn Duy Cung, quận Gò Vấp cũ) đỏ lửa từ sáng sớm đến khuya. Nằm giữa thành phố sầm uất, làng lư đồng An Hội vẫn gìn giữ cái nghề gia truyền qua bao thế hệ.

Dù có các nhà xưởng sản xuất công nghiệp đúc lư đồng ra đời, nhưng làng nghề lư đồng An Hội với bàn tay thủ công của người dân vẫn "giữ lửa" hơn 100 năm

Theo các chủ cơ sở đúc đồng, cận Tết là mùa bận rộn nhất trong năm. Có ngày, thợ làm xuyên trưa để kịp giao hàng cho các gia đình sửa soạn bàn thờ.

Thợ đúc đồng làng nghề An Hội làm việc xuyên trưa.

Không chỉ đàn ông, làng lư đồng An Hội có nhiều "nghệ nhân" là phụ nữ với tay nghề hàng chục năm.

Nhiều gia đình đã gắn bó với nghề đúc lư đồng hơn nửa thế kỷ. Giữa đô thị hóa, họ là những người cuối cùng còn "giữ lửa" cho làng nghề.

Chú Út, 55 tuổi - người gần 25 năm gắn bó với nghề kiểm tra lại từng chi tiết nhỏ trước khi sản phẩm được đánh bóng hoàn thiện.

"Nghề tay chân nên cực chứ, nhưng gắn bó cả mấy chục năm nên không bỏ được. Cực nhưng có cái vui, vui khi mùa Tết đắt hàng, vui khi thấy sản phẩm của mình đến tay khách hàng và họ rất ưng ý", chú Út nói.

Mỗi hoa văn trên lư đồng đều được hoàn thiện thủ công. Bàn tay thợ là nơi quyết định "thần thái" của một bộ đồ thờ.

Những bộ lư đồng xếp kín trong xưởng, chờ nung, mài, chạm hoa văn để kịp giao cho khách trước Tết.

Với nhiều gia đình Việt, bộ lư đồng trên bàn thờ là vật không thể thiếu mỗi dịp Tết, nơi gửi gắm sự trang nghiêm và lòng thành kính.

Với người thợ, mùa Tết không chỉ là thời điểm bận rộn mà còn là lúc nghề truyền thống “được mùa” nhất trong năm.

Những bếp lửa đỏ trong làng nghề lư đồng Gò Vấp góp phần giữ gìn một nét văn hóa thờ cúng của người Việt.

