Làng nghề lư đồng TP.HCM tất bật dịp cận Tết

"Nghề tay chân nên cực chứ, nhưng gắn bó cả mấy chục năm nên không bỏ được. Cực nhưng có cái vui, vui khi mùa Tết đắt hàng, vui khi thấy sản phẩm của mình đến tay khách hàng và họ rất ưng ý", chú Út nói.