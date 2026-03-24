Mức phạt lỗi ô tô vượt bên phải xe khác theo quy định mới nhất

Vượt xe là hành vi điều khiển phương tiện giao thông đi qua một hoặc nhiều phương tiện khác đang di chuyển cùng chiều trên đường. Mục đích của vượt xe là để di chuyển nhanh hơn hoặc để thoát khỏi tình huống ùn tắc, nhưng việc này phải được thực hiện theo quy định luật giao thông và đảm bảo an toàn.

Những trường hợp không được vượt xe khi tham gia giao thông

Tại khoản 6 Điều 14 Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024, có 10 trường hợp không được vượt xe khi tham gia giao thông, gồm:

- Khi không bảo đảm các điều kiện quy định tại khoản 3 Điều này;

- Trên cầu hẹp có một làn đường;

- Đường cong có tầm nhìn bị hạn chế;

- Trên đường hai chiều tại khu vực đỉnh dốc có tầm nhìn bị hạn chế;

- Nơi đường giao nhau, đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt;

- Khi điều kiện thời tiết hoặc đường không bảo đảm an toàn cho việc vượt;

- Khi gặp xe ưu tiên;

- Ở phần đường dành cho người đi bộ qua đường;

- Khi có người đi bộ, xe lăn của người khuyết tật qua đường;

- Trong hầm đường bộ.

Như vậy, từ năm 2025, đã bổ sung thêm 04 trường hợp không được vượt xe khi tham gia giao thông là: trên đường hai chiều tại khu vực đỉnh dốc có tầm nhìn bị hạn chế; ở phần đường dành cho người đi bộ qua đường; khi có người đi bộ, xe lăn của người khuyết tật qua đường và trong hầm đường bộ.

Việc vượt xe phải được thực hiện theo quy định luật giao thông và đảm bảo an toàn. (Ảnh minh họa).

Mức phạt lỗi ô tô vượt không đúng quy định theo Nghị định 168

Tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định mức phạt lỗi vượt xe không đúng quy định như sau:

Vượt xe và nhường đường cho xe xin vượt thế nào mới đúng quy định?

Tại Điều 14 Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024 hướng dẫn cách vượt xe và nhường đường cho xe xin xin vượt như sau:

- Khi vượt các xe phải vượt bên trái.

Trường hợp khi xe phía trước có tín hiệu rẽ trái hoặc đang rẽ trái hoặc khi xe chuyên dùng đang làm việc trên đường mà không thể vượt bên trái thì được vượt về bên phải.

- Xe xin vượt chỉ được vượt khi không có chướng ngại vật phía trước, không có xe chạy ngược chiều trong đoạn đường định vượt, xe chạy trước không có tín hiệu vượt xe khác, đã có tín hiệu rẽ phải và tránh về bên phải.

- Khi có xe xin vượt, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ phía trước phải quan sát phần đường phía trước, nếu đủ điều kiện an toàn thì phải giảm tốc độ, có tín hiệu rẽ phải để báo hiệu cho người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ phía sau biết được vượt và đi sát về bên phải của phần đường xe chạy cho đến khi xe sau đã vượt qua, không được cản trở đối với xe xin vượt.

Trường hợp có chướng ngại vật hoặc không đủ điều kiện an toàn thì người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ phía trước có tín hiệu rẽ trái để báo hiệu cho người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ phía sau biết là chưa được vượt.

- Xe xin vượt phải có báo hiệu nhấp nháy bằng đèn chiếu sáng phía trước hoặc còi, trừ loại xe thô sơ không có đèn chiếu sáng và còi, khi vượt xe phải có tín hiệu báo hướng chuyển, tín hiệu báo hướng chuyển được sử dụng, bảo đảm khoảng cách an toàn với xe phía trước và phía sau trong suốt quá trình vượt xe;

Trong đô thị và khu đông dân cư trong thời gian từ 22h ngày hôm trước đến 05h ngày hôm sau chỉ được báo hiệu xin vượt bằng đèn.