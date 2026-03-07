Vừa lái ô tô vừa nghe nhạc, khi nào có thể bị xử phạt?

(VTC News) -

Có được nghe nhạc trên ô tô khi tham gia giao thông?

Hiện nay, chưa có văn bản quy phạm pháp luật nào quy định về việc không được nghe nhạc trên ô tô khi tham gia giao thông hay nghe nhạc trên ô tô sẽ bị phạt bao nhiêu. Theo đó, khi tham gia giao thông vẫn có thể nghe nhạc.

Tuy nhiên, tại Điều 9 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 quy định về “Các hành vi bị nghiêm cấm”, trong đó tại khoản 16 quy định: “Lắp đặt, sử dụng thiết bị âm thanh, ánh sáng trên xe cơ giới, xe máy chuyên dùng gây mất trật tự, an toàn giao thông đường bộ”. Do đó, hành vi tài xế lắp loa (thiết bị âm thanh) trên xe ô tô và sử dụng gây mất trật tự, an toàn giao thông đường bộ là một hành vi bị nghiêm cấm.

Dù không bị cấm nghe nhạc, người điều khiển phương tiện vẫn cần tuân thủ các nguyên tắc bảo đảm an toàn giao thông. (Ảnh minh họa).

Bên cạnh đó, Điều 32 Nghị định 168/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 quy định về “Xử phạt, trừ điểm giấy phép lái xe đối với chủ phương tiện vi phạm quy định liên quan đến giao thông đường bộ”, trong đó, tại điểm k khoản 7 quy định: “Lắp đặt, sử dụng thiết bị âm thanh, ánh sáng trên xe gây mất trật tự, an toàn giao thông đường bộ” sẽ bị phạt tiền từ 4-6 triệu đồng đối với cá nhân, từ 8-12 triệu đồng đối với tổ chức là chủ xe ô tô (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc), xe chở người bốn bánh có gắn động cơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ, xe máy chuyên dùng và các loại xe tương tự xe ô tô.

Ngoài ra, tại điểm h khoản 19 Điều 32 quy định rõ: “Thực hiện hành vi quy định tại điểm c khoản 3, điểm k khoản 7 Điều này buộc tháo dỡ thiết bị âm thanh, ánh sáng lắp đặt trên xe gây mất trật tự, an toàn giao thông đường bộ”.

Do đó, trường hợp cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi lắp loa và sử dụng trên xe ô tô gây mất trật tự, an toàn giao thông đường bộ còn buộc phải tháo dỡ loa lắp đặt trên xe gây mất trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Nghe nhạc trên ô tô gây mất trật tự công cộng có bị trừ điểm giấy phép lái xe không?

Hành vi mở nhạc gây mất trật tự không thuộc nhóm vi phạm bị trừ điểm giấy phép lái xe theo quy định hiện hành. Như vậy, nếu vi phạm, tài xế có thể bị xử phạt tiền và buộc tháo dỡ thiết bị, nhưng không bị trừ điểm bằng lái.

Dù không bị cấm nghe nhạc, người điều khiển phương tiện vẫn cần tuân thủ các nguyên tắc bảo đảm an toàn giao thông: giữ âm lượng ở mức vừa phải; không để âm thanh làm giảm khả năng tập trung khi lái xe; không lắp đặt thiết bị âm thanh công suất lớn gây ảnh hưởng xung quanh.

Việc tuân thủ quy định không chỉ giúp tránh bị xử phạt mà còn góp phần xây dựng môi trường giao thông văn minh, an toàn.