Xe đi quá chậm trên cao tốc bị phạt bao nhiêu tiền?

(VTC News) -

Tốc độ tối thiểu khi chạy xe trên cao tốc năm 2025 là bao nhiêu?

Căn cứ Điều 9 Thông tư 38/2024/TT-BGTVT quy định về tốc độ khai thác tối đa, tốc độ khai thác tối thiểu cho phép đối với các loại xe cơ giới, xe máy chuyên dùng trên đường cao tốc như sau:

- Đường cao tốc phải được đặt biển báo tốc độ khai thác tối đa, tốc độ khai thác tối thiểu.

- Tốc độ khai thác tối đa cho phép trên đường cao tốc là 120 km/h.

- Tốc độ khai thác tối thiểu cho phép trên đường cao tốc là 60 km/h. Trường hợp đường cao tốc có tốc độ thiết kế 60 km/h thì tốc độ khai thác tối thiểu thực hiện theo phương án tổ chức giao thông được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Trị số tốc độ khai thác tối đa, tối thiểu cho phép trên đường cao tốc, kể cả các đường nhánh ra, vào đường cao tốc được xác định trong phương án tổ chức giao thông được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tốc độ khai thác tối thiểu cho phép trên đường cao tốc là 60 km/h. (Ảnh minh họa)

Trong đó:

- Tốc độ khai thác tối đa là giá trị tốc độ lớn nhất cho phép phương tiện tham gia giao thông trên đường bộ bảo đảm an toàn giao thông và khai thác hiệu quả tuyến đường.

- Tốc độ khai thác tối thiểu là giá trị tốc độ nhỏ nhất cho phép phương tiện tham gia giao thông trên đường bộ bảo đảm an toàn giao thông và khai thác hiệu quả tuyến đường.

Như vậy, năm 2025, tốc độ khai thác tối thiểu cho phép trên đường cao tốc là 60 km/h, trường hợp đường cao tốc có tốc độ thiết kế 60 km/h thì tốc độ khai thác tối thiểu thực hiện theo phương án tổ chức giao thông được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Chạy xe chậm trên cao tốc, bị xử phạt thế nào?

Căn cứ khoản 1 Điều 12 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 quy định: Người lái xe phải chấp hành quy định về tốc độ, khoảng cách an toàn tối thiểu với xe phía trước cùng làn đường hoặc phần đường.

Theo đó, tài xế khi đi trên đường ngoài việc tuân thủ tốc độ tối đa cho phép cũng phải tuân thủ quy định về tốc độ tối thiểu.

Theo Điểm 0, p Khoản 3 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, đối với ô tô: Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng nếu:

- Điều khiển xe chạy dưới tốc độ tối thiểu trên đoạn đường bộ có quy định tốc độ tối thiểu cho phép.

- Điều khiển xe chạy tốc độ thấp hơn các xe khác đi cùng chiều mà không đi về làn đường bên phải chiều đi của mình, trừ trường hợp các xe khác đi cùng chiều chạy quá tốc độ quy định.

Theo Điểm k Khoản 1; Điểm c Khoản 2 Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, đối với xe máy:

- Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng nếu điều khiển xe chạy dưới tốc độ tối thiểu trên đoạn đường bộ có quy định tốc độ tối thiểu cho phép.

- Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng nếu điều khiển xe chạy tốc độ thấp mà không đi bên phải phần đường xe chạy gây cản trở giao thông.

Theo Điểm d Khoản 3 Điều 8 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, đối với xe máy chuyên dùng: Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng nếu điều khiển xe chạy dưới tốc độ tối thiểu trên đoạn đường bộ có quy định tốc độ tối thiểu cho phép.

Nếu việc chạy quá chậm dẫn đến tai nạn hoặc cản trở nghiêm trọng giao thông, cơ quan chức năng có thể áp dụng mức phạt bổ sung, bao gồm việc tạm giữ phương tiện hoặc xử lý theo quy định của Bộ luật Hình sự nếu có hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Cách tránh lỗi chạy dưới tốc độ tối thiểu

Để tránh mắc lỗi chạy dưới tốc độ tối thiểu, người lái xe cần lưu ý các biển báo quy định tốc độ trên đường, thường được ghi rõ tốc độ tối đa và tối thiểu. Trước khi tham gia giao thông, đặc biệt là trên cao tốc hoặc các tuyến đường lớn, nên kiểm tra tình trạng xe để đảm bảo động cơ hoạt động tốt, tránh trường hợp xe không thể đạt tốc độ tối thiểu do hỏng hóc hoặc tải nặng. Khi di chuyển, nếu cảm thấy tốc độ xe thấp hơn mức cho phép, tài xế cần nhanh chóng điều chỉnh tốc độ hoặc tìm vị trí phù hợp để dừng lại nếu gặp sự cố kỹ thuật.

Quan sát biển báo giao thông để nhận biết quy định tốc độ trên từng tuyến đường.

Luôn kiểm tra đồng hồ tốc độ để duy trì vận tốc phù hợp, đặc biệt trên đường cao tốc và quốc lộ.

Chú ý tình trạng giao thông: Nếu cần đi chậm vì lý do an toàn, hãy di chuyển vào làn đường bên phải để không ảnh hưởng đến các phương tiện khác.

Trong trường hợp xe không thể duy trì tốc độ tối thiểu do điều kiện thời tiết xấu như sương mù, mưa lớn hay đường trơn trượt, tài xế cần bật đèn cảnh báo, đi sát lề phải và tìm điểm dừng an toàn, ít ảnh hưởng đến luồng giao thông chung để đảm bảo an toàn cho bản thân và người khác.

Mặc dù nhiều người cho rằng chạy chậm là an toàn, nhưng thực tế trên cao tốc, việc điều khiển phương tiện dưới tốc độ tối thiểu dễ gây va chạm từ phía sau, gây rối loạn dòng xe, mất an toàn giao thông, tăng nguy cơ bị che khuất tầm nhìn và gây tâm lý ức chế cho người tham gia giao thông khác.