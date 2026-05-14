Mua bán trái phép tài khoản ngân hàng, nhóm người bị phạt gần 370 triệu đồng

Phòng An ninh Kinh tế Công an TP Đà Nẵng vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 đối tượng với tổng số tiền gần 370 triệu đồng về hành vi mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.

Kết quả xác minh cho thấy, các đối tượng thực hiện hành vi bán thông tin tài khoản thanh toán với số lượng từ 1 đến dưới 10 tài khoản.

Theo đó, T.T.K.A. (SN 1995, trú phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) bị xử phạt 51,1 triệu đồng; L.H.T. (SN 1991, trú phường Thanh Khê) bị xử phạt 50,1 triệu đồng; H.T.H. (SN 1984, trú phường Hải Châu) bị xử phạt 45,4 triệu đồng; L.T.T. (SN 1982, trú phường Hải Châu) bị xử phạt 46,1 triệu đồng; L.N.U.T. (SN 2002, trú phường Cẩm Lệ) bị xử phạt 47,8 triệu đồng; N.Q.V. (SN 2000, trú phường Thanh Khê) bị xử phạt 47,3 triệu đồng và L.H.C (SN 1997, trú phường Hải Châu) bị xử phạt 81,1 triệu đồng.

Kết quả xác minh cho thấy, các đối tượng trên đã thực hiện hành vi bán thông tin tài khoản thanh toán với số lượng từ 1 đến dưới 10 tài khoản nhằm thu lợi, phục vụ chi tiêu cá nhân. Riêng L.H.C. đã bán thông tin từ 10 tài khoản thanh toán trở lên.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đều thừa nhận hành vi vi phạm.

Theo Phòng An ninh Kinh tế, mặc dù việc mua bán tài khoản ngân hàng thường chỉ thu lợi không nhiều nhưng lại tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng.

Các tài khoản này có thể bị các đối tượng phạm tội lợi dụng để thực hiện hành vi rửa tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc hoặc phục vụ hoạt động tội phạm công nghệ cao. Chủ tài khoản đứng tên sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu tài khoản bị sử dụng vào mục đích phạm tội.

Phòng An ninh Kinh tế khuyến cáo người dân nâng cao ý thức cảnh giác, tuyệt đối không mua bán, cho thuê hoặc cho mượn tài khoản ngân hàng dưới mọi hình thức. Đây không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn có thể dẫn đến nhiều hệ lụy nghiêm trọng về tài chính, uy tín và trách nhiệm pháp lý.