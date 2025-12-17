Mở hàng loạt tài khoản ngân hàng rồi sang Campuchia 'rửa tiền'

(VTC News) -

Ngày 17/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết đang thụ lý vụ án hình sự “Rửa tiền” xảy ra trên địa bàn thành phố và các địa phương trên cả nước.

Quá trình điều tra làm rõ: Từ tháng 9/2024 đến tháng 7/2025, Lê Văn Thắng (SN 1996, trú phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) mở các tài khoản ngân hàng chính chủ mang tên của mình rồi xuất cảnh sang Campuchia để làm việc cho một công ty (chưa rõ thông tin).

Công an TP Đà Nẵng thông báo tìm bị hại liên quan đến hành vi "rửa tiền" của Lê Văn Thắng. (Ảnh: C.A)

Thắng sử dụng các tài khoản ngân hàng của mình để thực hiện việc nhận tiền, chuyển tiền đến các tài khoản ngân hàng khác theo yêu cầu của công ty.

Thắng thừa nhận biết rõ số tiền chuyển khoản thông qua các tài khoản ngân hàng của mình là tiền do phạm tội mà có của các công ty khác đóng trên địa bàn Campuchia. Các công ty này liên kết với công ty nơi Thắng làm việc để thực hiện việc luân chuyển dòng tiền nhằm che giấu nguồn gốc số tiền vi phạm pháp luật.

Để việc điều tra vụ án được triệt để, Công an TP Đà Nẵng thông báo tổ chức, cá nhân nào là bị hại liên quan đến giao dịch với các tài khoản của Lê Văn Thắng thì liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng (492 Lê Văn Hiến, phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) hoặc Điều tra viên Dương Ngọc Tứ (số điện thoại: 0964941434) để được tiếp nhận giải quyết.

Cách đây 1 tháng, Công an TP Đà Nẵng làm sáng tỏ đường dây tội phạm công nghệ cao liên quan đến hoạt động rửa tiền, lừa đảo xuyên biên giới và làm giả giấy tờ, kết nối với các băng nhóm tội phạm mạng tại Campuchia. Quá trình đấu tranh chuyên án, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã khởi tố tổng cộng 33 bị can.

Cụ thể, đường dây này có mô rửa tiền cực lớn, với tổng giao dịch lên đến hơn 67.000 tỷ đồng, 43 triệu USD, 1,5 triệu Euro, 1 triệu CAD.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng phong tỏa trên 1.000 tài khoản, thu giữ khoảng 100 tỷ đồng, kê biên 2 thửa đất, thu giữ 15 máy khắc dấu, máy in, máy tính, 500 con dấu và hình dấu giả, gần 100 căn cước và phôi căn cước công dân giả, cùng 1.200 trang tài liệu lập doanh nghiệp.

Nhóm người trong đường dây rửa tiền bị khởi tố hồi tháng 11/2025. (Ảnh: C.A)

Kết quả điều tra cho thấy nhóm này câu kết với nhân viên ngân hàng, sử dụng giấy tờ giả để mở hơn 1.000 tài khoản doanh nghiệp "ma", đồng thời mua khoảng 10.000 tài khoản cá nhân không chính chủ.

Hệ thống tài khoản này sau đó được chuyển cho các băng nhóm ở Campuchia sử dụng vào hoạt động lừa đảo, rửa tiền.

Bước đầu, Phòng Cảnh sát Kinh tế ghi nhận hàng chục vụ lừa đảo xảy ra tại Đà Nẵng, Hà Nội, TP.HCM, Cần Thơ, Hưng Yên, Lạng Sơn, Quảng Ngãi, Bình Thuận, Lâm Đồng, Đồng Nai, Cà Mau... Nhiều bị hại bị chiếm đoạt số tiền lớn, trong đó có người mất tới 12 tỷ đồng.