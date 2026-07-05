Mbappe mỉa mai đối thủ chơi xấu: Đội Pháp 'đá bẩn' cũng hay hơn Paraguay

(VTC News) -

Ngày 5/7, đội tuyển Pháp đã giành quyền vào tứ kết World Cup 2026 sau chiến thắng nhọc nhằn 1-0 trước Paraguay tại Philadelphia. Kylian Mbappe, người ghi bàn duy nhất của trận đấu từ chấm phạt đền, cho biết dù phải “đá bẩn”, đội tuyển Pháp vẫn là đội chơi hay hơn Paraguay và giành chiến thắng chung cuộc.

“Có lẽ họ nghĩ chúng tôi sẽ bước vào sân trong bộ vest lịch lãm, chỉ biết phối hợp đẹp mắt và thực hiện những pha ban bật. Nhưng chúng tôi cũng biết cách chơi thứ bóng đá ’bẩn‘. Hôm nay chúng tôi đã làm điều đó, giành chiến thắng và ngay cả trong lối chơi ấy, chúng tôi cũng vượt trội hơn họ. Đó là phong cách của Paraguay, là cách họ lựa chọn thi đấu.

Mỗi đội đều có vũ khí riêng. Trong bóng đá không có cách chơi nào đúng hay sai, chỉ có một cách duy nhất, đó là chiến thắng. Họ muốn đánh bại chúng tôi bằng chính lối chơi ấy, nhưng cuối cùng chúng tôi mới là đội thành công”, đội trưởng của đội tuyển Pháp khẳng định.

Mbappe dành lời khen cho tinh thần chiến đấu của toàn đội sau trận gặp Paraguay. (Ảnh: Reuters)

Tiền đạo sinh năm 1998 cho rằng dù Paraguay đã chủ động kéo trận đấu vào thế giằng co với nhiều pha tranh chấp quyết liệt nhằm hạn chế sức mạnh đối phương, “Les Bleus” đã thích nghi tốt và giành chiến thắng. Anh dành lời khen cho khả năng thi đấu của toàn đội.

“Chúng tôi biết trước mình sẽ phải đối mặt với kiểu trận đấu như thế nào. Tôi nghĩ hôm nay, cách chúng tôi chơi rất tốt. Chúng tôi đã chứng minh rằng đội tuyển Pháp không chỉ biết chơi thứ bóng đá tấn công. Nếu phải lăn xả, nếu phải xắn tay vào những tình huống khó khăn, thì chúng tôi cũng sẽ làm. Xin lỗi vì cách diễn đạt như vậy, nhưng chúng tôi hoàn toàn không có vấn đề gì với điều đó”, Mbappe chia sẻ.

Video: Mbappe ghi bàn giúp Pháp thắng Paraguay 1-0

Chiến thắng tối thiểu giúp tuyển Pháp ghi tên vào vòng tứ kết, nơi họ sẽ chạm trán Morocco. Đây được đánh giá là một trong những cặp đấu đáng chú ý nhất của vòng đấu này. Pháp sở hữu sức mạnh tấn công vượt trội cùng dàn sao chất lượng, trong khi Achraf Hakimi và các đồng đội có khả năng gây khó dễ cho mọi đối thủ lớn.

Khi được hỏi về đối thủ, Mbappe cho biết: “Bây giờ chúng tôi đã bước sang một giai đoạn mới của giải đấu. Điều quan trọng là phải hồi phục và tập trung hoàn toàn cho trận gặp Morocco”.

Về cuộc tái ngộ với Hakimi, Mbappe tiết lộ: “Về Achraf Hakimi ư? Tôi nghĩ cậu ấy đã nhắn tin cho tôi rồi. Nhưng lúc này, chúng tôi sẽ tập trung chuẩn bị. Chúng tôi biết họ là một đội bóng rất mạnh và rất háo hức được đối đầu với họ. Chúng tôi sẽ làm tất cả để tiếp tục tiến bước”.