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Máy hút sữa phân khúc phổ thông: Những thương hiệu mẹ nên biết Với mức giá dễ tiếp cận, những máy hút sữa phổ thông dưới đây sẽ mở ra cho mẹ sau sinh những lựa chọn thiết thực khi ưu tiên thương hiệu uy tín, hàng chính hãng.

Hà Nội phát triển 18 tuyến đường sắt đô thị dài gần 1.000 km trong quy hoạch mới thế nào? Theo quy hoạch mới, Hà Nội phát triển mạng lưới giao thông đa tầng với 18 tuyến metro gần 1.000 km, hàng trăm khu TOD, không gian ngầm cùng taxi bay và drone.

Tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 nhanh, chính xác nhất trên VTC News Điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 được Bộ GD&ĐT công bố vào 8h ngày 1/7, thí sinh có thể tra cứu nhanh, chính xác bằng số báo danh trên Báo Điện tử VTC News.

Chủ biệt thự đồ sộ ở Bắc Ninh thuê 'thần đèn' kéo tòa nhà đi nơi khác Chủ căn biệt thư tại Bắc Ninh thuê "thần đèn" di dời nguyên khối tòa nhà đi nơi khác để bàn giao mặt bằng phục vụ dự án đường kết nối sân bay Gia Bình.

Thanh niên 25 tuổi nhồi máu cơ tim vì thói quen từ thời học sinh Nam thanh niên 25 tuổi bị nhồi máu cơ tim sau 10 năm hút thuốc lá, cảnh báo nguy cơ trẻ hóa bệnh tim mạch do lối sống thiếu lành mạnh.

Ngôi sao Nhật Bản: 'Tuyệt đối không được từ bỏ mục tiêu vô địch World Cup' Bị loại khỏi World Cup 2026, ngôi sao của đội tuyển Nhật Bản tuyên bố không từ bỏ giấc mơ vô địch thế giới.

Tin xe 30/6: Mercedes-Benz S-Class giảm hơn 1,5 tỷ, BYD M9 có bản giá rẻ Mercedes-Benz S 450 4Matic Luxury giảm hơn 1,5 tỷ đồng tại Việt Nam, BYD tung MPV dịch vụ giá thấp... là một số tin xe đáng chú ý ngày 30/6.

Tuổi xế chiều kín tiếng, không vợ con của 'Công Tôn Sách kinh điển màn ảnh' Khác với "Bao Công" Kim Siêu Quần và "Triển Chiêu" Hà Gia Kính , “Công Tôn Sách” Phạm Hồng Hiên lại có cuộc sống bình lặng và gặp nhiều khó khăn.

Lịch thi đấu World Cup 2026 hôm nay 30/6 và sáng 1/7 Cập nhật lịch thi đấu World Cup 2026 hôm nay 30/6 và sáng 1/7: Chi tiết thời gian, địa điểm và kênh phát sóng trực tiếp trận đấu theo giờ Việt Nam.

Top 9 quốc gia sở hữu nhiều trực thăng tấn công nhất Mỹ bỏ xa phần còn lại của thế giới với hơn 1.000 trực thăng, trong khi Nga và Trung Quốc tiếp tục duy trì những phi đội trực thăng chiến đấu lớn nhất ngoài NATO.

Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp từ điểm cầu chính tại phòng họp Diên Hồng (Nhà Quốc hội, Hà Nội) và kết nối trực tuyến đến các điểm cầu trên cả nước.

Cách vệ sinh đồ nhà bếp bằng nước nóng Các mảng dầu đóng bánh hay màng mỡ bám dính trên dụng cụ nhà bếp sẽ không còn khó xử lý nếu bạn áp dụng đúng các mẹo làm sạch chúng bằng nước nóng.

Toà nhà công nghệ thông tin hơn 50 tỷ ở Huế ra sao khi nhà thầu bị 'khai tử'? Gần một năm sau khi chủ đầu tư chấm dứt hợp đồng với nhà thầu, công trình tòa nhà Trung tâm Công nghệ thông tin TP Huế vẫn dang dở trong lúc chờ nhà thầu mới.

Dự báo thời tiết miền Trung hôm nay 30/6: Nắng nóng tiếp diễn, có nơi trên 36°C Dự báo thời tiết miền Trung hôm nay 30/6 tiếp tục có nắng nóng trên diện rộng, nhiều nơi nhiệt độ vượt 36°C, chiều tối và đêm xuất hiện mưa rào, dông nhiều nơi.