Mỹ điều B-52 diễn tập cùng tiêm kích Nhật sau tập trận Trung - Nga

Trong tuyên bố đưa ra hôm nay (11/12), Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết Tokyo và Washington “tái khẳng định quyết tâm mạnh mẽ nhằm ngăn chặn mọi nỗ lực đơn phương thay đổi hiện trạng bằng vũ lực, đồng thời khẳng định tư thế sẵn sàng của Lực lượng Phòng vệ (SDF) và lực lượng Mỹ”.

Trong hoạt động chung ngày 10/12, hai máy bay ném bom chiến lược B-52 của Mỹ bay phối hợp với 3 tiêm kích tàng hình F-35 và 3 tiêm kích F-15. Đây là lần đầu tiên Mỹ khẳng định hiện diện quân sự cùng đồng minh Đông Bắc Á kể từ khi Trung Quốc bắt đầu các cuộc tập trận trong khu vực vào tuần trước.

Phi đội Không quân số 6 của Lực lượng Phòng vệ Trên không Nhật Bản (JASDF) điều các tiêm kích F-15 tham gia cuộc diễn tập quân sự chung với máy bay ném bom B-52 của Mỹ trên vùng biển Nhật Bản. (Ảnh: Văn phòng Tham mưu Liên quân Bộ Quốc phòng Nhật Bản/Handout qua REUTERS)

Màn phối hợp diễn ra sau khi các máy bay ném bom chiến lược của Trung Quốc và Nga diễn tập trên biển Hoa Đông và vùng tây Thái Bình Dương hôm 9/12. Cùng lúc, nhóm tàu sân bay Trung Quốc diễn tập trên biển khiến Nhật Bản phải điều tiêm kích ứng phó.

Bắc Kinh bác bỏ cáo buộc của Tokyo về vụ tiêm kích chĩa radar vào máy bay quân sự Nhật Bản, gây nguy hiểm cho hoạt động bay của nước này ở khu vực phía nam Nhật Bản.

Washington đã lên tiếng chỉ trích hành động chĩa radar, cho rằng điều này “không có lợi cho hòa bình và ổn định khu vực”, đồng thời tái khẳng định cam kết không lay chuyển trong liên minh với Nhật Bản.

Mỹ duy trì lực lượng đồn trú ở cả Nhật Bản và Hàn Quốc. Nhật Bản là nơi Mỹ duy trì lực lượng quân sự lớn nhất ở nước ngoài, bao gồm một nhóm tác chiến tàu sân bay và lực lượng Thủy quân lục chiến.

Tướng Hiroaki Uchikura - Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản, cho biết đợt bay chung của các máy bay ném bom Trung Quốc và Nga là màn phô diễn sức mạnh nhằm vào Nhật Bản.

“Chúng tôi coi đây là mối quan ngại nghiêm trọng từ góc độ an ninh của Nhật Bản”, ông Uchikura phát biểu tại cuộc họp báo.

Bộ trưởng Quốc phòng Shinjiro Koizumi cũng nêu quan ngại của Nhật Bản về hoạt động của máy bay Trung Quốc và Nga với Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte trong cuộc điện đàm ngày 10/12.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Khôn khẳng định các cuộc diễn tập của nước này với Nga nằm trong kế hoạch hợp tác thường niên, thể hiện quyết tâm của cả hai bên nhằm “bảo vệ hòa bình và ổn định khu vực”.

“Phía Nhật Bản không cần phải làm quá mọi chuyện hoặc coi đây là vấn đề nhắm vào mình”, ông Quách nói.

Quân đội Hàn Quốc cho biết họ cũng đã điều tiêm kích ra ứng phó khi máy bay Trung Quốc và Nga tiến vào vùng nhận dạng phòng không của nước này hôm 9/12.

Tàu chiến và máy bay quân sự Trung Quốc hoạt động gần như hằng ngày quanh đảo Đài Loan (Trung Quốc).

Ngày 11/12, Đài Bắc cho biết Bắc Kinh vẫn tiếp tục tăng cường hiện diện quân sự gần hòn đảo, với 27 máy bay, trong đó có máy bay ném bom H-6K, và các tàu chiến.

Quan hệ giữa Trung Quốc và Nhật Bản rơi vào khủng hoảng từ khi Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi phát biểu rằng Tokyo có thể phản ứng quân sự nếu Bắc Kinh tấn công đảo Đài Loan.