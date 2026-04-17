Mâu thuẫn trên Facebook, 8 người hẹn đánh nhau tại quán cà phê

Chiều 17/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM thông tin khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 8 người liên quan đến vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra tại một quán cà phê trên đường Tân Thắng (phường Tân Sơn Nhì, TP.HCM).

Nhóm bị can liên quan đến vụ gây rối trật tự công cộng.

Các bị can gồm: Nguyễn Duy Huỳnh (42 tuổi), Trương Trung Hậu (30 tuổi), Trần Quang Anh Bằng (29 tuổi), Nguyễn Thành Đô (29 tuổi), Lê Tấn Phát (25 tuổi), Trần Hoàng Phúc (23 tuổi), Trương Quang Hiền (23 tuổi) và Nguyễn Đình Tuấn (17 tuổi).

Theo điều tra ban đầu, trước đó Lê Tấn Phát và Nguyễn Đình Tuấn đăng tải các bài viết trên mạng xã hội Facebook về hành trình “phượt” với nội dung bị cho là thiếu thực tế, gây tranh cãi trong cộng đồng mạng.

Sau đó, Nguyễn Thành Đô đăng bài trên trang cá nhân trêu chọc Phát và Tuấn. Hai bên liên tục nhắn tin qua lại với lời lẽ thách thức, dẫn đến mâu thuẫn ngày càng căng thẳng.

Đỉnh điểm, các bên hẹn gặp trực tiếp tại một quán cà phê trên đường Tân Thắng để “giải quyết” mâu thuẫn. Tại đây, hai nhóm tiếp tục lời qua tiếng lại và xảy ra xô xát, gây mất an ninh trật tự khu vực.

Nhận được tin báo, Công an phường Tân Sơn Nhì nhanh chóng có mặt, kịp thời ngăn chặn vụ việc và đưa những người liên quan về trụ sở làm việc.

Theo Công an phường Tân Sơn Nhì, vụ việc là hồi chuông cảnh báo về tình trạng mâu thuẫn phát sinh từ không gian mạng nhưng dẫn đến hậu quả ngoài đời thực, có xu hướng gia tăng thời gian gần đây.

Cơ quan chức năng nhận định, để phòng ngừa hiệu quả, ngoài việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, cần tăng cường vai trò của gia đình, nhà trường và xã hội trong việc giáo dục, quản lý thanh thiếu niên, hạn chế phát sinh hành vi vi phạm pháp luật từ các mâu thuẫn trên mạng.