Mâu thuẫn trên TikTok, 15 học sinh cấp 2 mang gạch đá đi 'hỗn chiến' trong đêm

Công an phường Ea Kao (tỉnh Đắk Lắk) cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý 2 nhóm học sinh mang hung khí đi đánh nhau trên địa bàn.

Trước đó, đêm 23/3, lực lượng công an tiếp nhận tin báo của người dân về việc hai nhóm thanh, thiếu niên tụ tập tại hẻm 25 đường Mai Thị Lựu, mang theo gạch, đá và gậy để giải quyết mâu thuẫn.

Nhóm học sinh đánh nhau do mâu thuẫn trên TikTok.

Ngay trong đêm, Công an phường Ea Kao đã triển khai lực lượng truy xét, nhanh chóng làm rõ 15 đối tượng liên quan, gồm 13 nam và 2 nữ. Đáng chú ý, tất cả đều là học sinh cấp 2 của một số trường trên địa bàn phường Ea Kao và các khu vực lân cận.

Theo xác minh ban đầu, nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn trên TikTok, sau đó các nhóm hẹn nhau gặp mặt để đánh nhau.

Theo Công an phường Ea Kao, rất may vụ việc không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, đây tiếp tục là hồi chuông cảnh báo về tình trạng bạo lực học đường, cũng như sự cần thiết trong việc quản lý, giáo dục con em từ gia đình và nhà trường.

Hiện Công an phường Ea Kao đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các trường hợp liên quan theo quy định pháp luật.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã bắt giam Dầu Thanh Phong (17 tuổi, ngụ phường An Nhơn, TP.HCM), Nguyễn Trí Thanh (18 tuổi, ngụ tỉnh Khánh Hòa, tạm trú phường An Hội Tây, TP.HCM) cùng 20 người khác để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Đây cũng là nhóm đối tượng hẹn đánh nhau vì mâu thuẫn trên TikTok.

Thông tin ban đầu, tối 1/3, Dầu Thanh Phong và nhóm bạn đang ngồi uống sinh tố trên đường Nguyễn Oanh thì nhóm của Nguyễn Trí Thanh chạy xe ngang và nẹt pô nên Phong lườm nhóm Thanh.

Sau đó, Phong lướt mạng xã hội TikTok thì thấy Thanh đăng tấm ảnh ổ bánh mì kèm với nội dung "bận nẹt pô kẻ địch nên giờ mới ăn" nên nhắn tin chửi nhau rồi hẹn đánh nhau tại chân cầu Bến Phân.

Tối 3/3, nhóm của Phong với tổng cộng 19 người mang theo hung khí như ống sắt, bình xịt hơi cay, dao tự chế… đi xe máy đến điểm hẹn trên để chờ "giao chiến" với nhóm của Thanh nhưng vì đợi lâu nên Phong nhắn tin đối thủ yêu cầu dời sang cầu An Lộc.

Tuy nhiên sau đó, Thanh gửi định vị ở quán cà phê trên đường Lê Đức Thọ và kêu nhóm Phong đến. Khoảng 15 phút sau thì nhóm Phong đến quán cà phê và dùng hung khí xông vào tấn công 4 người nhóm Thanh.

Bị đánh, Thanh dùng cây ba khúc chống trả, 3 người còn lại lấy ghế, ly thủy tinh của quán cà phê ném về nhóm của Phong. Sau khi đánh nhau xong thì hai nhóm ra xe tẩu thoát.