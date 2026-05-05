Man City suýt thua, Arsenal có ngay 1 danh hiệu

Danh hiệu lập tức đến với Arsenal khi Man City bị Everton cầm hòa 3-3 ở vòng 35 giải Ngoại Hạng Anh. Chưa phải chức vô địch "Pháo thủ" mong chờ mà là giải "găng tay vàng" dành cho thủ môn David Raya. Số 1 của Arsenal giành danh hiệu này mùa thứ ba liên tiếp. Đây là giải dành cho thủ môn có nhiều trận không thủng lưới nhất ở Ngoại Hạng Anh trong mùa giải.

Đối thủ bám sát phía sau Raya trong cuộc đua "găng tay vàng" là Gianluigi Donnarumma (Man City). Ngôi sao người Italy hiện mới có 13 trận không thủng lưới, trong khi Manchester City chỉ còn 4 vòng đấu để rút ngắn cách biệt.

Ngay cả khi đạt phong độ tốt nhất, Donnarumma cũng chỉ có thể bắt kịp chứ không thể vượt qua thành tích của David Raya. Với cột mốc này, Raya cũng đã cân bằng kỷ lục 3 lần liên tiếp giành Găng tay vàng từng được Pepe Reina, Joe Hart và Ederson thiết lập.

David Raya giành danh hiệu đầu tiên ở Ngoại hạng Anh mùa này. (Nguồn: Reuters)

Thủ môn người Tây Ban Nha David Raya đã thi đấu ấn tượng trong màu áo Arsenal kể từ khi gia nhập năm 2023. Với 17 trận giữ sạch lưới sau 35 vòng đấu, Raya đã thiết lập kỳ lục cá nhân. Con số này cũng giúp anh đứng thứ 25 trong danh sách những thủ môn có số trận giữ sạch lưới nhiều nhất trong một mùa giải Ngoại hạng Anh. Nếu Arsenal có thể tiếp tục không để thủng lưới trong 3 trận còn lại, anh sẽ vươn lên vị trí thứ 10 trong lịch sử giải đấu.

Ở thời điểm hiện tại, những trận giữ sạch lưới của David Raya có thể quyết định trực tiếp chức vô địch của đội nhà. Arsenal đang đứng đầu bảng xếp hạng, và sau khi Man City bị cầm hòa, họ chỉ cần thắng toàn bộ các trận còn lại để giành danh hiệu đầu tiên sau 22 năm.

Thành công của Raya càng trở nên ấn tượng khi anh không sở hữu thể hình lý tưởng như nhiều thủ môn hàng đầu. Cao 1m83, anh thấp hơn đáng kể so với những cái tên như Thibaut Courtois, Gianluigi Donnarumma hay Alisson Becker. Bù lại, Raya nổi bật nhờ phản xạ nhanh nhạy và khả năng kiểm soát bóng bổng hiệu quả. Anh thường xuyên có những pha cứu thua xuất sắc, đồng thời có thể bắt gọn các quả tạt hay phạt góc.