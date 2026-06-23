Lợi thế kép hiếm có cho quỹ căn hoàn thiện nội thất tại Vinhomes Hải Vân Bay

(VTC News) -

Bộ đôi “động cơ tăng trưởng” tạo sức bật cho Đảo Ngọc

Giao dịch tại các văn phòng bán hàng Vinhomes Hải Vân Bay trên cả nước đang diễn ra sôi động. Khách hàng liên tục đến tìm hiểu, hoàn thiện thủ tục và ký hợp đồng mua các sản phẩm tại Đảo Ngọc, cho thấy sức hút của dự án trong giai đoạn hiện nay.

“Đảo Ngọc là tâm điểm đầu tư bởi không chỉ có lợi thế về vị trí, pháp lý mà còn sở hữu hệ sinh thái all-in-one lần đầu xuất hiện tại Đà Nẵng. Đặc biệt, VinWonders Hải Vân Bay sẽ trở thành động cơ tăng trưởng mới, góp phần mở rộng dư địa tăng giá và nâng sức hấp dẫn của toàn khu Đảo Ngọc trong dài hạn”, anh Hà Văn Kiền (TP. Hà Nội) nhận định.

Văn phòng bán hàng tại Hà Nội luôn nhộn nhịp khách hàng đến ký kết hợp đồng sở hữu các sản phẩm thuộc Đảo Ngọc.

Những đại tổ hợp giải trí từ lâu đã trở thành “nam châm kinh tế” của nhiều đô thị trên thế giới. Theme Index 2023 ghi nhận Magic Kingdom đón 17,7 triệu lượt khách, Disneyland California 17,2 triệu lượt, Universal Studios Japan gần 16 triệu lượt mỗi năm.

Theo Oxford Economics, riêng Walt Disney World Resort đóng góp khoảng 40,3 tỷ USD mỗi năm cho nền kinh tế bang Florida, tạo lực đẩy mạnh mẽ cho du lịch, thương mại, việc làm và giá trị bất động sản trong khu vực.

Tại Việt Nam, hệ thống VinWonders đón 9,11 triệu lượt khách trong năm 2025. Riêng tại Vinhomes Grand Park (TP.HCM), sau khi VinWonders đi vào hoạt động cuối năm 2024, mặt bằng giá và lượng giao dịch trên thị trường thứ cấp ghi nhận mức tăng khoảng 35%.

Cùng với các đại tổ hợp giải trí, công viên xanh đang trở thành một trong những “lõi giá trị” của bất động sản hiện đại. Khi những khoảng xanh quy mô lớn ngày càng trở thành tài sản khan hiếm, các dự án sở hữu công viên luôn có lợi thế. Nghiên cứu của Urbis cho thấy bất động sản nằm cạnh công viên có thể được định giá cao hơn 20-38%.

Sự cộng hưởng của công viên xanh và công viên giải trí đang tạo nên lợi thế khác biệt cho quỹ căn hoàn thiện nội thất Ocean Village tại Đảo Ngọc.

Trước hiên nhà, công viên Bách Thảo 8ha mang đến một “lõi xanh” ngày càng khan hiếm. Sau lưng, VinWonders Hải Vân Bay 225ha được kỳ vọng trở thành “động cơ tăng trưởng”, tiếp thêm sức bật cho toàn đại đô thị.

Quan trọng hơn, các động lực tăng trưởng của Ocean Village không chỉ dừng ở kỳ vọng mà đang từng bước thành hình. Công viên Bách Thảo dự kiến hoàn thành vào quý III/2027, tiếp nối là VinWonders Hải Vân Bay trong quý IV/2027, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái đô thị vịnh biển và tạo thêm dư địa khai thác và gia tăng giá trị cho dự án.

Dòng sản phẩm hoàn thiện nội thất Ocean Village giúp khách hàng có thể nhận nhà ở ngay, khai thác dòng tiền liền tay thay vì chờ đợi.

Hành trình ngắn nhất để tạo dòng tiền

Lợi thế vị trí chỉ thực sự phát huy giá trị khi được chuyển hóa thành doanh thu. Quỹ căn hoàn thiện nội thất Ocean Village mở ra hành trình ngắn nhất để tạo dòng tiền khi sẵn sàng lưu chuyển ngay sau khi bàn giao.

Thay vì dành nhiều tháng, thậm chí cả năm cho thiết kế, thi công, chịu rủi ro phát sinh chi phí, chủ sở hữu có thể nhanh chóng đưa tài sản vào khai thác, rút ngắn thời gian tạo doanh thu và tối ưu vòng quay vốn.

Quỹ căn hoàn thiện nội thất Ocean Village đáp ứng chuẩn sống sang và khai thác lưu trú cao cấp.

Thiết kế Indochine lấy cảm hứng từ nghỉ dưỡng miền nhiệt đới với không gian mở, nội thất đồng bộ và chất liệu tự nhiên mang lại trải nghiệm như một resort riêng tư, tạo nên dấu ấn riêng trên thị trường lưu trú.

Không chỉ hưởng lợi từ dòng khách du lịch, Ocean Village còn sở hữu lợi thế từ cơ cấu nguồn cầu đa dạng. Bên cạnh các gia đình nghỉ dưỡng và du khách đến trải nghiệm hệ sinh thái VinWonders, dự án còn đón đầu nhu cầu lưu trú của chuyên gia, doanh nhân và khách công tác khi cực tăng trưởng Tây Bắc Đà Nẵng hình thành với siêu cảng Liên Chiểu, trung tâm logistics và Trung tâm tài chính quốc tế...

Sự cộng hưởng của nhiều dòng khách giúp Ocean Village có cơ hội vận hành xuyên suốt bốn mùa, tạo nền tảng cho dòng tiền ổn định và bền vững.

VinWonders 225ha là cỗ máy tạo dòng khách cho Vinhomes Hải Vân Bay.

Ocean Village còn có thêm một lớp bảo chứng đến từ chính sách đặc quyền từ chủ đầu tư. Thay vì tự vận hành và xử lý phát sinh, chủ sở hữu có thể ủy thác tài sản cho Vinpearl quản lý, khai thác với chính sách cam kết tiền thuê 21% trong 3 năm. Lựa chọn này giúp nhà đầu tư yên tâm “kê cao gối ngủ”, giảm áp lực vận hành và đảm bảo dòng tiền trong giai đoạn đầu khai thác.

Dòng tiền này càng có ý nghĩa khi đặt lên bàn cân với chi phí mà nhà đầu tư bỏ ra để sở hữu tài sản. Với chính sách hỗ trợ lãi suất 0% trong 24 tháng cho khoản vay tối đa 70% giá trị căn, khách hàng chỉ cần chuẩn bị 30% vốn tự có. Trong 24 tháng tiếp theo, khách hàng được hưởng mức khóa trần lãi suất tối đa 9%/năm.

Như vậy, trong 3 năm đầu, dòng tiền thu về đã gần tương đương với số vốn bỏ ra, đưa Ocean Village trở thành khoản đầu tư có chi phí vốn thấp bậc nhất và thời gian thu hồi vốn nhanh bậc nhất thị trường hiện nay.