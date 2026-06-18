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Xuất bản ngày 18/06/2026 02:13 PM
Xuất bản ngày 18/06/2026 02:13 PM

Loạt xe Hyundai đồng loạt giảm giá, Santa Fe được ưu đãi tới 220 triệu đồng

NGUYỄN VƯƠNG
NGUYỄN VƯƠNG
(VTC News) -

Ưu đãi lên tới 220 triệu đồng cho các dòng xe Hyundai, trong đó có các mẫu nổi bật như Stargazer, Creta, Tucson và Santa Fe trong tháng 6.

Tháng 6/2026, HTV triển khai chương trình ưu đãi tháng 6 với thông điệp “Hòa nhịp WorldCup - Ưu đãi lên tới 220 triệu đồng”, tiếp tục khẳng định định hướng lấy khách hàng làm trọng tâm thông qua các chính sách hỗ trợ thiết thực, giúp gia tăng cơ hội sở hữu xe Hyundai với chi phí hợp lý và giá trị sử dụng bền vững.

Loạt xe Hyundai đồng loạt giảm giá, Santa Fe được ưu đãi tới 220 triệu đồng - 1

Qua đó, khách hàng có thể an tâm tận hưởng mùa hè năng động cùng những hành trình tiện nghi, an toàn và thoải mái. Theo chương trình, khách hàng ký hợp đồng và hoàn tất giao dịch trong tháng 6/2026 sẽ được áp dụng đồng thời các chính sách ưu đãi:

STTModelGiá trị khuyến mại tối đa (VND)Chi tiết ưu đãi
1Hyundai Grand i1050.000.000Giá trị bao gồm khuyến mại giảm giá từ HTV & Đại lý, quyền lợi Thẻ hội viên Hyundai hạng Bạch kim và giá trị của gói Gia hạn bảo hành lên 8 năm hoặc 120.000 km (tuỳ điều kiện nào tới trước).
2Hyundai Accent79.000.000
3Hyundai Stargazer107.000.000
4Hyundai Santa Fe220.000.000
5Hyundai Creta65.000.000Giá trị bao gồm khuyến mại giảm giá từ HTV &

Các mẫu xe như Hyundai Santa Fe, Hyundai Accent và Hyundai Stargazer tiếp tục được áp dụng chính sách nâng cấp thời hạn bảo hành lên tới 8 năm hoặc 120.000 km (tùy điều kiện nào đến trước) – một trong những chính sách bảo hành dài hạn nổi bật trên thị trường hiện nay.

Đây là minh chứng cho cam kết của HTV về chất lượng sản phẩm, độ bền bỉ cũng như hệ thống dịch vụ hậu mãi theo tiêu chuẩn toàn cầu, góp phần mang lại sự an tâm cho khách hàng trong suốt quá trình sử dụng.

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