(VTC News) -

Dung lượng pin đang trở thành một trong những yếu tố được nhiều người quan tâm khi lựa chọn smartphone, đặc biệt với những người thường xuyên di chuyển, làm việc ngoài trời hoặc có nhu cầu sử dụng điện thoại liên tục.

Một số mẫu smartphone với viên pin dung lượng lớn, đạt mốc từ 10.000 mAh trở lên đang được người tiêu dùng ưa chuộng có thể kể đến HONOR X80 Pro Max, vivo Y600 Pro, HONOR WIN Turbo, HONOR Power2, OPPO A7 Pro Max, vivo IQOO Z11S, Redmi Note 17 Pro Max.

Trong đó, HONOR X80 Pro Max dẫn đầu danh sách với viên pin 11.000 mAh. Tiếp đến là HONOR Power2 và vivo Y600 Pro lần lượt sở hữu viên pin 10.080 mAh và 10.200 mAh, vượt đáng kể so với những mẫu smartphone còn lại.

Bên cạnh dung lượng, công nghệ pin và tốc độ sạc cũng là những yếu tố được người tiêu dùng chú ý. Các mẫu máy trong danh sách đều sử dụng công nghệ pin silicon-carbon, đồng thời hỗ trợ sạc nhanh từ 44W đến 100W. Dù cùng sở hữu viên pin 10.000 mAh, thời gian sạc đầy của mỗi thiết bị vẫn khác nhau tùy theo công suất sạc được hỗ trợ.

Trong danh sách, Redmi Note 17 Pro Max hỗ trợ cao nhất với sạc cực nhanh 100W. Theo hãng, thiết bị có thể đạt mức sạc đầy trong khoảng 86 phút trong điều kiện tối ưu với bộ sạc được khuyến nghị. Còn vivo iQOO Z11S đứng ở cuối danh sách với bộ sạc 44W, cần khoảng 1 giờ 45 phút để sạc đầy dung lượng tương đương.

Với dung lượng pin lớn, tốc độ sạc nhanh, những smartphone này hướng đến người dùng cần thời gian sử dụng dài hơn giữa các lần sạc. Tuy nhiên, thời lượng thực tế còn phụ thuộc vào cường độ sử dụng, độ sáng màn hình, kết nối mạng và các tác vụ chạy trên thiết bị.