(VTC News) -

iPhone 20 Pro có thể có phiên bản bằng gốm sứ

Một tin đồn mới cho rằng Apple đang phát triển phiên bản gốm sứ của iPhone 20 Pro, tuy nhiên thông tin hiện còn rất mơ hồ và chưa có chi tiết cụ thể về sản phẩm. Fixed Focus Digital cho biết đã nhìn thấy các linh kiện bằng gốm sứ trên mẫu iPhone cao cấp dự kiến xuất hiện vào năm sau. Trong khi đó, Tech Overwatch chia sẻ một hình ảnh dựng nhằm minh họa thiết kế có thể có của thiết bị.

Dù hình ảnh gợi ý mặt lưng bằng gốm, khả năng Apple phát triển phiên bản này được đánh giá là khó xảy ra. Tin đồn có thể xuất phát từ sự nhầm lẫn với Ceramic Shield - lớp bảo vệ màn hình và mặt lưng kính trên các sản phẩm của Apple, trong đó có iPhone Air.

iPhone 20 Pro được cho là dòng máy cao cấp, sử dụng dây chuyền sản xuất hoàn toàn mới. Vì vậy, việc Apple đồng thời phát triển thêm một phiên bản siêu cao cấp hoặc thử nghiệm hai biến thể khác nhau có thể không phải lựa chọn dễ dàng.

Viettel cung cấp Internet vệ tinh Starlink

Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) cung cấp dịch vụ Internet vệ tinh Starlink tại Việt Nam từ ngày 26/11. Dịch vụ sử dụng công nghệ vệ tinh quỹ đạo thấp, cho phép thiết lập kết nối mà không cần kéo cáp hoặc xây dựng trạm phát sóng tại địa điểm sử dụng. Trong điều kiện phù hợp, tốc độ tải xuống có thể vượt 400 Mbps, độ trễ từ 20-50 ms.

Starlink hướng tới những khu vực khó tiếp cận hạ tầng viễn thông mặt đất, các hoạt động di chuyển và nhu cầu sử dụng đường truyền dự phòng. Dịch vụ có thể phục vụ gọi video, họp trực tuyến, truyền dữ liệu hiện trường, giám sát camera và quản lý sản xuất từ xa.

Viettel cung cấp ba dòng thiết bị Starlink chính hãng, các gói cước trong nước và quốc tế, hàng hải. Giá thiết bị ưu đãi ban đầu từ 9,3 triệu đồng, gói cước từ 1,59 triệu đồng/tháng; chi phí thiết bị và tháng sử dụng đầu tiên được công bố từ 10,89 triệu đồng. Khách hàng được hỗ trợ kỹ thuật 24/7 bằng tiếng Việt.

Máy chủ Nvidia Blackwell B300 bán công khai tại Trung Quốc

Các máy chủ AI trang bị chip Nvidia Blackwell B300 thuộc diện kiểm soát xuất khẩu của Mỹ vẫn được rao bán công khai tại Thâm Quyến, Trung Quốc, với giá từ 3 đến 3,4 triệu USD mỗi hệ thống 8 GPU. Mức giá này cao gấp 5 - 6 lần so với khoảng 500.000 - 600.000 USD tại Mỹ.

Việc mua thiết bị được mô tả không quá khó, người mua chỉ cần trao đổi trực tiếp với những người bán tại chợ điện tử Hoa Cường Bắc. Một số người bán cho biết nguồn hàng được đưa về từ Hong Kong, dù không rõ xuất xứ ban đầu. Khách hàng còn có cả người đến từ Nga và Iran, hai quốc gia cũng chịu hạn chế xuất khẩu công nghệ AI của Mỹ.

Dù Trung Quốc đang phát triển chip nội địa, các sản phẩm hiện chưa đạt sức mạnh xử lý tương đương Blackwell. Nhu cầu phần cứng phục vụ huấn luyện những mô hình AI tiên tiến, vốn cần hàng nghìn chip, khiến Nvidia B300 vẫn được xem là thiết bị quan trọng. Tình trạng này đặt ra nghi vấn về hiệu quả thực thi các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Mỹ.