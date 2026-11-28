(VTC News) -

iPad màn hình gập có thể có giá tới 5.000 USD

Apple được cho là đang phát triển một mẫu iPad màn hình gập cỡ lớn mang tên nội bộ Project J312, với kích thước màn hình khoảng 19-20 inch. Thiết bị có thiết kế tương tự một chiếc iPhone Duo phóng lớn, nhưng không có màn hình ở mặt ngoài. Giá bán dự kiến của sản phẩm dao động từ 3.000 đến 5.000 USD (khoảng 77 - 129 triệu đồng).

Kế hoạch phát triển iPad màn hình gập của Apple liên tục thay đổi. Ban đầu, hãng dự định công bố thiết bị vào năm 2027, sau đó chuyển sang năm 2028 và hiện được cho là lùi mục tiêu đến năm 2029. Dù vậy, khả năng sản phẩm chính thức xuất hiện trên thị trường vẫn chưa được đảm bảo.

Apple đang đối mặt với nhiều thách thức kỹ thuật, gồm chi phí phát triển cao, tỷ lệ màn hình đạt chuẩn thấp và lo ngại thiết bị quá cồng kềnh. Hãng cũng chưa quyết định hệ điều hành sẽ sử dụng, với các phương án gồm macOS, iPadOS hoặc một nền tảng hoàn toàn mới.

Trước đó, thông tin về iPad gập đã xuất hiện từ năm 2023, trong đó có đề cập chân đế sẽ làm bằng sợi carbon.

Honor Robot Phone 2 thử nghiệm thiết kế camera mới

Honor đang thử nghiệm một thiết kế camera mới cho Robot Phone 2, mẫu smartphone robot thế hệ tiếp theo của hãng.

Thông tin rò rỉ từ SmartPikachu trên Weibo cho biết thiết bị có thể bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt trong quý III/2027, nhưng thời điểm cụ thể vẫn chưa được xác định.

Robot Phone thế hệ đầu được giới thiệu tại MWC 2026, ra mắt vào tháng 8 và lên kệ tháng 9. Thiết bị kết hợp thân máy nhỏ gọn với hệ thống camera gimbal có động cơ, sử dụng giá đỡ xoay bằng titan 4DoF, cho phép mô-đun camera chính chuyển động linh hoạt theo nhiều hướng.

Camera được xây dựng trên hệ thống ổn định 3 trục, có khả năng bật lên như một cánh tay robot và thu gọn vào thân máy sau khi sử dụng. Mô-tơ do Honor tự phát triển nặng 2,6 gram, nhỏ hơn 70% so với các mô-tơ gimbal khác trên thị trường, đạt tốc độ chuyển động 360 độ mỗi giây. Hệ thống hỗ trợ theo dõi chủ thể, chụp selfie và căn chỉnh góc chụp.

FIFA xác nhận bị tấn công mạng

Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) vừa xác nhận tổ chức này đã bị tấn công mạng, dẫn đến bị truy cập trái phép một số dữ liệu cá nhân và thông tin kinh doanh. FIFA hiện đang phối hợp với các cơ quan chức năng để điều tra, nhưng chưa công bố cụ thể những dữ liệu nào bị đánh cắp.

Nhóm hacker Handsome Boy Hacking Club (HBHC) tuyên bố đã lấy được 12,2 GB dữ liệu, gồm hồ sơ nhân sự, tài chính, quản trị và hợp đồng tài trợ World Cup.

Nhóm này cũng đăng tải một số tài liệu lên diễn đàn tội phạm mạng. FIFA chưa xác nhận con số dữ liệu bị lấy, đồng thời cho biết lượng dữ liệu rò rỉ chiếm chưa đến 0,1% tổng dữ liệu lưu trữ.

Đáng chú ý, các tài liệu liên quan dự án FIFA Forward Enterprise, nhằm thương mại hóa các giải đấu thông qua pháp nhân riêng, được cho là không nằm trong dữ liệu bị rò rỉ.

Vụ việc diễn ra trước cuộc bầu cử chủ tịch FIFA dự kiến vào tháng 3/2027, khi cuộc đua tái đắc cử của Gianni Infantino có thể trở nên cạnh tranh hơn.