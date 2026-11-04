Công nghệ 4/11: Honor thử nghiệm smartphone pin 15.000 mAh

(VTC News) -

Honor thử nghiệm smartphone pin 15.000 mAh

Thông tin được tài khoản rò rỉ Digital Chat Station chia sẻ, trong bối cảnh hãng liên tục nâng dung lượng pin trên các dòng sản phẩm.

Trước đó, Honor Win xuất hiện vào tháng 12/2025 với pin 10.000 mAh. Đến tháng 6, Honor X80 Pro Max được mở bán với pin 11.000 mAh và đạt Kỷ lục Guinness thế giới về thời gian phát trực tiếp bằng pin lâu nhất, ở mức 26 giờ 8 phút 34 giây.

Mới nhất, bộ đôi Honor Win RT 2 và Honor Win Turbo 2 thuộc dòng Honor Win 2 được giới thiệu tại Trung Quốc ngày 21/10, cùng sử dụng pin 12.070 mAh. Phiên bản Honor Win RT 2 hỗ trợ sạc có dây 90W.

Tuy nhiên, việc tích hợp pin 14.000-15.000 mAh đặt ra thách thức về kích thước, trọng lượng và khả năng tản nhiệt. Honor chưa công bố giải pháp kỹ thuật cũng như thời điểm thương mại hóa sản phẩm.

OpenAI thưởng tới 4,3 tỷ đồng cho người phát hiện lỗ hổng AI

OpenAI vừa nâng cấp chương trình săn lỗi bảo mật Security Bug Bounty, tăng mức thưởng cho cộng đồng nghiên cứu độc lập nhằm phát hiện những điểm yếu có thể bị bỏ sót trong quá trình kiểm thử nội bộ. Động thái này cũng nằm trong mô hình bảo mật Defense Factory, nơi các kỹ sư sử dụng chính những mô hình AI để tìm kiếm và tái lập lỗ hổng.

Đáng chú ý, mức thưởng dành cho các lỗ hổng từ trung bình đến nghiêm trọng được điều chỉnh tăng gấp bốn lần so với mức trung bình trước đây. Với lỗi nghiêm trọng trong những sản phẩm cốt lõi như ChatGPT, Codex và nền tảng API, tiền thưởng có thể lên tới 30.000 USD, tương đương khoảng 763,5 triệu đồng. Những phát hiện đặc biệt quan trọng có thể nhận 100.000 USD, thậm chí đạt 172.000 USD, tương đương khoảng 4,377 tỷ đồng khi cộng các khoản thưởng bổ sung.

OpenAI cũng bổ sung hệ số thưởng dựa trên chất lượng báo cáo. Những nghiên cứu có bằng chứng khái niệm (PoC) rõ ràng, xác định chính xác lỗi và phạm vi ảnh hưởng sẽ được ưu tiên. Bên cạnh đó, chương trình thiết lập hệ thống lòng trung thành gồm 5 cấp độ, cùng các chiến dịch thưởng riêng cho lỗi cũng xuất hiện trong tính năng mới.

FPT vận hành thử nghiệm nhà máy kiểm thử và đóng gói chip tại Bắc Ninh

FPT đưa nhà máy kiểm thử và đóng gói chip bán dẫn vào vận hành thử nghiệm tại Khu công nghiệp Yên Phong II-C, Bắc Ninh. Cơ sở có diện tích ban đầu 1.600 m², công suất thiết kế tối đa 300 triệu chip mỗi năm, đánh dấu bước tiến của doanh nghiệp trong việc tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị bán dẫn.

Nhà máy được trang bị hệ thống máy kiểm tra tự động, thiết bị phân loại chip và buồng thử nghiệm nhiệt độ, độ ẩm. Đáng chú ý, FPT tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào quy trình nhằm tự động xây dựng kịch bản kiểm thử, tối ưu tham số và rút ngắn thời gian kiểm tra các mẫu chip mới.

Hiện cơ sở đang chuẩn bị xử lý đơn hàng kiểm thử thương mại đầu tiên cho một đối tác Hàn Quốc. Đây là bước phát triển đáng chú ý bởi chip sau khi chế tạo vẫn cần trải qua các công đoạn kiểm thử và đóng gói để bảo đảm khả năng hoạt động ổn định trước khi được đưa vào sản phẩm thương mại.

Việc đầu tư nhà máy cũng tạo điều kiện để doanh nghiệp trong nước từng bước xây dựng năng lực làm chủ công nghệ kiểm thử, phát triển phần mềm chuyên dụng và ứng dụng AI vào quy trình sản xuất. Qua đó, Việt Nam có thêm cơ hội đào tạo kỹ sư, thu hút đơn hàng quốc tế và hình thành hệ sinh thái bán dẫn trong nước.