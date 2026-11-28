(VTC News) -

Theo Global Times, chú chó robot trinh sát chữa cháy đầu tiên của Trung Quốc có khả năng chịu nhiệt lên đến 1.000°C, đã hoàn thành thử nghiệm thực tế tại một trạm cứu hỏa ở Tô Châu, tỉnh Giang Tô vào thứ Tư vừa qua. Sản phẩm này được phát triển bởi Viện Nghiên cứu Tô Châu thuộc Viện Công nghệ Cáp Nhĩ Tân có khả năng hoạt động liên tục trong 10 phút trong môi trường cực nóng, phù hợp với khoảng 95% các tình huống hỏa hoạn.

Chú chó robot được trang bị hệ thống hình ảnh laser xuyên khói dày đặc, kết nối 5G và khả năng truyền video, giúp duy trì điều khiển ổn định và phản hồi hình ảnh độ nét cao ngay cả trong các tòa nhà cao hơn 30 tầng. Điều này cho phép lực lượng cứu hộ xác định nguồn lửa và người bị mắc kẹt trong thời gian thực.

Lực lượng cứu hộ đã chờ đợi một “người thay thế” như vậy từ lâu. Trong các tình huống hỏa hoạn, nhiệt độ trong nhà có thể tăng vọt từ 300°C lên 1.100°C, trong khi khói dày đặc chứa carbon monoxide, cyanide và các khí độc khác khiến việc định hướng trở nên khó khăn.

Lính cứu hỏa, mang trên mình bộ đồ bảo hộ nặng khoảng 9kg, phải đối mặt với sức nóng bức xạ dữ dội khi tiếp cận tâm đám cháy. Hầu hết các thiết bị trinh sát hiện có không thể chịu được điều kiện khắc nghiệt này, trong khi robot chữa cháy hiện tại chỉ chịu được nhiệt độ tối đa khoảng 300°C.

Chú chó robot này không thể tự chống cháy, khả năng bảo vệ của nó hoàn toàn đến từ một “áo khoác chống cháy” được thiết kế đặc biệt. Lõi của bộ đồ bảo hộ được làm từ một loại vải composite nhiều lớp, cải tiến từ vật liệu bảo vệ nhiệt trong ngành hàng không vũ trụ. Guo Shuai, nhà nghiên cứu dẫn đầu dự án, cho biết: “Chúng tôi đã điều chỉnh công nghệ bảo vệ nhiệt ban đầu phát triển cho tên lửa để áp dụng cho chú chó robot”.

Ông Ma Xiaoliang, Tổng giám đốc Công ty Công nghệ Vật liệu Hàng không Vũ trụ Long Gia Tứ Xuyên, cho biết áo chống cháy này chỉ dày từ 5 đến 6 milimét, với lớp ngoài cùng có khả năng chống cháy và các lớp bên trong cung cấp khả năng cách nhiệt, hấp thụ và phản xạ nhiệt.

Quá trình phát triển robot không hề dễ dàng. Ông Guo chia sẻ: “Trong lần thử nghiệm đầu tiên, cả bốn bàn chân của robot đều bốc cháy khi nó được đưa ra ngoài”. Nhóm nghiên cứu đã cải tiến chất liệu cao su bằng cách kết hợp các vật liệu chống cháy, chịu nhiệt độ cao và phản xạ nhiệt, cho phép bàn chân của chó robot đi vào đám cháy mà không bị bắt lửa.

Ông Ma cũng cho biết, trong tương lai, loại vật liệu chống cháy này có thể được dệt vào trang phục bảo hộ của lính cứu hỏa. Vật liệu này sắp được sản xuất hàng loạt, và việc triển khai phối hợp giữa các đơn vị chó nghiệp vụ dự kiến sẽ trở thành hoạt động thường xuyên tại hiện trường các vụ cháy.