Công nghệ 11/11: Robot cần 'vú em', OPPO có điện thoại pin 12.000 mAh

(VTC News) -

Figure AI tuyển người trông robot hình người

Công ty khởi nghiệp Figure AI tại California (Mỹ) đang tuyển điều phối viên làm ca đêm để giám sát hoạt động của robot hình người, với mức thù lao lên tới 45 USD/giờ, tương đương khoảng 1,18 triệu đồng.

Đây là vị trí hợp đồng, có cơ hội chuyển thành nhân viên chính thức. Người được tuyển dụng sẽ làm việc tại Santa Clara, phụ trách giám sát robot, phân công công việc, hướng dẫn nhân viên, xử lý sự cố kỹ thuật và đảm bảo an toàn. Trong một số trường hợp, họ cũng trực tiếp vận hành robot.

Ca làm việc kéo dài từ 22h30 đến 7h sáng hôm sau, bao gồm cả cuối tuần. Công việc đòi hỏi thể lực khi nhân viên phải đứng trong phần lớn thời gian và có khả năng nâng, di chuyển thiết bị nặng tới 22,7 kg. Mức lương dao động 40-45 USD/giờ, tương đương 1,05-1,18 triệu đồng.

Thành lập năm 2022, Figure AI tập trung phát triển robot phục vụ sản xuất, vận tải, logistics, kho bãi và bán lẻ. Công ty từng hoàn thành vòng gọi vốn Series C trị giá 1 tỷ USD, đạt mức định giá 39 tỷ USD.

OPPO hé lộ điện thoại 5G có pin 12.000 mAh

Một mẫu điện thoại OPPO mang mã hiệu PNC110 vừa xuất hiện trong cơ sở dữ liệu chứng nhận mạng tại Trung Quốc, hé lộ khả năng sở hữu viên pin có dung lượng thông thường lên tới 12.000 mAh. Đây có thể là mẫu điện thoại có pin lớn nhất từ trước đến nay của hãng.

Bốn hình ảnh chính thức của thiết bị đã được bổ sung vào giấy phép truy cập mạng của Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc (MIIT).

Máy có phiên bản màu tím, mặt lưng trang bị cụm camera hình viên thuốc với hai ống kính, đèn flash và dòng chữ AI CAMERA SYSTEM. Mặt trước sử dụng màn hình phẳng, camera selfie đục lỗ ở chính giữa. Thiết bị hỗ trợ kết nối 5G và hai SIM.

Các thông tin hiện ghi nhận dung lượng pin định mức của PNC110 trong khoảng 11.460-11.640 mAh, trong khi dung lượng thông thường có thể đạt 12.000 mAh. OPPO hiện chưa xác nhận con số này. Trước đó, OPPO A7 Pro Max ra mắt tại Trung Quốc vào tháng 8 với pin 10.000 mAh.

PNC110 được dự đoán thuộc phân khúc giá rẻ dòng A, nhưng tên thương mại, giá bán và ngày ra mắt vẫn chưa được công bố. Hãng cũng chưa tiết lộ thông số vi xử lý, màn hình và tốc độ sạc.

Meta giới thiệu mô hình AI giá rẻ Muse Ember

Meta vừa giới thiệu Muse Ember, mô hình trí tuệ nhân tạo nhỏ nhất và có chi phí thấp nhất của hãng, được tối ưu cho những tác vụ lặp đi lặp lại của các AI agent như kích hoạt công cụ, chỉnh sửa mã nguồn, định tuyến yêu cầu, trích xuất dữ liệu và đọc tài liệu dài.

Chi phí sử dụng Muse Ember ở mức 0,10 USD cho mỗi triệu token đầu vào và 0,50 USD cho mỗi triệu token đầu ra. Trên bảng đánh giá Artificial Analysis, mô hình hoàn thành một tác vụ với chi phí khoảng 0,14 USD, trong khi Muse Spark 1.3 cần tới 2,39 USD dù điểm số chỉ cao hơn một điểm.

CEO Mark Zuckerberg cho biết mô hình có hiệu quả xử lý trên mỗi đồng chi phí cao hơn các đối thủ cùng phân khúc.

Ở bài kiểm tra AutomationBench đánh giá quy trình làm việc doanh nghiệp, Muse Ember đạt 37,8%, gần gấp ba mức 13,9% của Claude Haiku 5.5. Mô hình cũng vượt hai đối thủ ở khả năng điều khiển máy tính và nhận diện hình ảnh, dù vẫn thua Claude Haiku 5.5 trong một số tác vụ kỹ thuật thực tế.

Muse Ember hỗ trợ xử lý hình ảnh, âm thanh, video, có cửa sổ ngữ cảnh 1 triệu token. Người dùng hiện có thể trải nghiệm qua Meta Model API, Muse Code, Google Cloud và Oracle Cloud.