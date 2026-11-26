(VTC News) -

iPhone Air 2 có thể thêm camera góc siêu rộng 48 MP

Thông tin rò rỉ cho biết phần mỏng nhất của máy vẫn giữ ở 5,6 mm, nhưng độ dày tổng thể khi tính cả cụm camera có thể vượt mức 11,3 mm của phiên bản tiền nhiệm.

Thay đổi này được cho là liên quan đến việc bổ sung camera góc siêu rộng mới có độ phân giải 48 MP.

Phần độ dày được đề cập là chiều cao tổng thể của mô-đun camera nhô khỏi thân máy, chưa tính phần ống kính. Độ cao cạnh ngoài cùng của ống kính hiện chưa được xác định.

Huawei Mate X8 mỏng 4,2 mm, nếp gấp chỉ 15 micromet

Huawei vừa giới thiệu Mate X8 với độ dày 4,2 mm khi mở và 8,95 mm khi gập. Máy có giá khởi điểm 12.999 tệ (khoảng 50 triệu đồng), nhận đặt trước từ ngày 24/11 và bán tại Trung Quốc từ 4/12.

Điểm đáng chú ý là Huawei sử dụng vật liệu từ siêu mỏng ở bản lề, kết hợp thép nhiều lớp đạt chuẩn hàng không vũ trụ, giúp kéo hai mép màn hình về cùng mặt phẳng.

Độ chênh giữa đỉnh và đáy nếp gấp chỉ còn 15 micromet. Màn ngoài 6,54 inch đạt độ sáng đỉnh 12.000 nits, màn trong 8,2 inch đạt 8.000 nits, cùng tần số quét thích ứng 1-120 Hz. Máy dùng chip Kirin 9050 Pro, pin 6.200 mAh, sạc 66 W và camera chính 50 MP.

The New York Times cấm phóng viên sử dụng Adobe Photoshop 2027

The New York Times yêu cầu nhiếp ảnh gia tự do và cộng tác viên không sử dụng Adobe Photoshop 2027, phiên bản 28.0.0 và các bản cập nhật sau đó khi tác nghiệp cho tờ báo.

Động thái xuất phát từ lo ngại một số tính năng mới có thể âm thầm sử dụng AI tạo sinh, khiến người dùng khó nhận biết. Photoshop vốn tích hợp các công cụ AI như Generative Remove và Generative Expand, nhưng phiên bản mới bổ sung nhiều chức năng như thay đổi ánh sáng và biến đổi phong cách ảnh.

The New York Times lo ngại những chỉnh sửa có thể để lại dấu vết AI trong metadata, khiến ảnh bị gắn nhãn nội dung có AI và không được sử dụng. Để tránh rủi ro, cộng tác viên có thể cài lại Photoshop 27.0 qua Creative Cloud, dù hiện không thể lùi về phiên bản cũ hơn.