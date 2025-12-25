Bí thư Hà Nội: Xử lý triệt để nhà siêu mỏng, siêu méo trên các tuyến đường mới

(VTC News) -

Chiều 25/12, Bí thư Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công, công tác vệ sinh môi trường một số công trình, dự án, công trình nhà tái định cư, tạm cư và công tác chuẩn bị phục vụ Nhân dân đón Tết trên địa bàn thành phố.

Tại cuộc kiểm tra, Bí thư Thành ủy yêu cầu các chủ đầu tư, đơn vị thi công và địa phương cần thực hiện nghiêm quy hoạch, đặc biệt là đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật về hệ thống thoát nước, chiếu sáng, cây xanh, xử lý nhà siêu mỏng siêu méo theo đúng quy định...

4 dự án trong đợt kiểm tra này gồm: Tuyến đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục); khảo sát Công viên Chu Văn An; dự án quốc lộ 1A - khu vực Ngọc Hồi và đường Vành đai 2,5 tại khu vực nút giao đường Giải Phóng (hầm chui Kim Đồng).

Bí thư Hà Nội nhấn mạnh, các dự án công trình giao thông, công viên trên địa bàn góp phần quan trọng vào việc giải quyết 5 điểm nghẽn của Thủ đô. Ông yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu thi công và địa phương cần phối hợp chặt chẽ, tập trung giải quyết các phần việc liên quan để bảo đảm tiến độ thi công công trình, dự án theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Bí thư Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc chỉ đạo tại buổi kiểm tra.

Riêng việc trồng cây trên các tuyến đường mới, Bí thư Hà Nội cho rằng cần tính toán kỹ lưỡng việc trồng loại cây nào cho phù hợp và ưu tiên tăng diện tích cây xanh nhằm bảo đảm mỹ quan các tuyến đường phố mới. Về vấn đề xử lý nhà siêu mỏng, siêu méo, quy định liên quan đã có, ông Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu chính quyền địa phương cần tuyên truyền, vận động để xử lý triệt để trên quan điểm bảo đảm quyền lợi của Nhân dân.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc cũng chỉ đạo chính quyền các địa phương cần chủ động cấp phép xây dựng các nhà mặt phố cho Nhân dân; đồng thời tuyên truyền, vận động người dân xây dựng, chỉnh trang nhà mặt phố bảo đảm mỹ quan, đồng bộ và phù hợp cảnh quan xung quanh. Tinh thần chung là tất cả các tuyến đường khi xây dựng hoàn thành, đưa vào sử dụng phải xanh, sạch, đẹp, bảo đảm mỹ quan đô thị.

Đặc biệt quan tâm đến vấn đề bảo đảm môi trường tại các dự án, công trình, ông Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu các chủ đầu tư, đơn vị thi công và địa phương tập trung thi công đến đâu gọn gàng đến đó. Việc vận chuyển rác thải, vật liệu xây dựng và quá trình thi công tại hiện trường lưu ý hạn chế tối đa phát sinh bụi.

Đối với công trình Công viên Chu Văn An, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ ngay vướng mắc về giải phóng mặt bằng, cơ chế đầu tư, nguồn vốn và mô hình quản lý sau đầu tư để sớm hoàn thiện công trình, đưa vào sử dụng phục vụ Nhân dân. Trước mắt, chính quyền địa phương cần bảo đảm vệ sinh môi trường ở những khu vực và hạng mục đã đưa vào sử dụng để phục vụ Nhân dân tốt hơn.

Bí thư Thành ủy chỉ đạo Sở Xây dựng Hà Nội cần sớm rà soát, đánh giá toàn bộ hệ thống công viên trên địa bàn Thủ đô để có giải pháp quản lý tổng thể, bảo đảm hiệu quả lâu dài. Yêu cầu đặt ra là cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công viên, qua đó góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân Thủ đô.

"Lãnh đạo các xã, phường và đơn vị liên quan phải làm hết khả năng để nhân dân được hưởng lợi, xã hội phát triển. Các mốc thời gian đặt ra cần quyết tâm thực hiện và phải kiểm đếm từng phần việc để bám sát làm cho hiệu quả. Các công trình xây dựng thi công đến đâu phải bảo đảm xanh, sạch, đẹp đến đó và không làm ảnh hưởng đến cuộc sống người dân", ông Nguyễn Duy Ngọc chỉ đạo.