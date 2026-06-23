Lò vi sóng Toshiba: Khẳng định vị thế dẫn đầu, chiếm trọn niềm tin bếp Việt

(VTC News) -

Thành quả này phản ánh sự tin tưởng của người tiêu dùng dành cho Toshiba, đồng thời khẳng định sức hút ngày càng lớn của các giải pháp nấu nướng thông minh mang chất lượng Nhật Bản.

Toshiba Lifestyle Việt Nam được ghi nhận là thương hiệu lò vi sóng bán chạy nhất Việt Nam năm 2025 theo dữ liệu GfK (NIQ).

Cột mốc khẳng định vị thế dẫn đầu

Hiện nay, thị trường điện gia dụng Việt Nam đang chứng kiến làn sóng đổ bộ mạnh mẽ từ hàng loạt thương hiệu quốc tế. Cục diện này tạo ra cuộc cạnh tranh khốc liệt ở mọi phân khúc, từ các dòng sản phẩm phổ thông cạnh tranh về giá cho đến những dòng cao cấp sở hữu công nghệ độc quyền.

Đồng thời, cùng với sự nâng cao của chất lượng sống, người tiêu dùng Việt cũng trở nên khắt khe hơn. Khách hàng giờ đây không chỉ quan tâm đến hiệu năng mà còn đề cao trải nghiệm sử dụng cùng giá trị thẩm mỹ trong không gian sống.

Trong bối cảnh đó, Toshiba đã khẳng định bản lĩnh và vươn mình trở thành thương hiệu lò vi sóng bán chạy số 1 Việt Nam năm 2025, theo dữ liệu dịch vụ GfK (NIQ) thông tin thị trường “Đo lường doanh số bán lẻ cho ngành hàng Lò vi sóng tại Việt Nam cho 12 tháng kết thúc vào 31 tháng 12/ 2025”.

Hơn cả một cột mốc về doanh số, danh hiệu này đã phản ánh mức độ tin yêu mà người tiêu dùng dành cho Toshiba qua nhiều năm.

Ông Hồ Xuân Lộc - Tổng giám đốc Công ty TNHH Sản phẩm tiêu dùng Toshiba Việt Nam - bên cạnh bộ sưu tập lò vi sóng Mirror Lake Series.

Chất lượng Nhật Bản được kiểm chứng qua thời gian

Trải qua lịch sử hình thành và phát triển lâu đời, Toshiba đã xây dựng nên một di sản công nghệ vững chắc, trở thành biểu tượng của chất lượng Nhật Bản ở lĩnh vực điện tử và điện gia dụng. Triết lý ấy tiếp tục được kế thừa trong từng sản phẩm lò vi sóng.

Từ khâu nghiên cứu, phát triển đến kiểm định chất lượng, mọi quy trình đều được thực hiện theo tiêu chuẩn khắt khe nhằm đảm bảo độ bền, tính ổn định và hiệu suất vận hành tối ưu.

Thấu hiểu nhu cầu của người Việt không chỉ dừng lại ở việc hâm nóng hay rã đông, mà ngày càng mong muốn thiết bị có thể hỗ trợ nhiều công đoạn chế biến đa dạng, Toshiba đã tích hợp thêm các chức năng hấp, nướng và chiên không dầu vào sản phẩm.

Nhờ đó, người dùng có thể rã đông chuẩn xác và nấu nướng đa dạng chỉ với một thiết bị duy nhất, giúp tiết kiệm thời gian mà vẫn đảm bảo món ăn thơm ngon, trọn vị.

Song hành cùng công nghệ là ngôn ngữ thiết kế mang đậm tinh thần Takumi — triết lý chế tác đề cao sự chỉn chu và tinh tế trong từng chi tiết. Tinh thần ấy hiện diện từ giao diện điều khiển trực quan, các chế độ nấu tối ưu cho đến bảng màu trung tính kết hợp cùng bề mặt kính sang trọng.

Sự kết hợp này mang lại vẻ đẹp tối giản đặc trưng của Nhật Bản, giúp lò vi sóng Toshiba dễ dàng chinh phục các căn bếp Việt.

Hình ảnh sản phẩm mới nhất của Lò vi sóng Toshiba tại Việt Nam: Lò vi sóng cao cấp hấp nướng thông minh Toshiba JAPANDi MX2-STR25SC(WH).

Động lực kiến tạo chuẩn mực mới cho căn bếp hiện đại

Danh hiệu Thương hiệu lò vi sóng bán chạy số 1 Việt Nam năm 2025 là niềm tự hào lớn, thúc đẩy Toshiba không ngừng cải tiến và đổi mới. Xa hơn một thiết bị gia dụng, Toshiba theo đuổi sứ mệnh kiến tạo những căn bếp hiện đại, nơi công nghệ nâng cấp trải nghiệm nấu nướng tiện nghi, đồng hành cùng người tiêu dùng trên hành trình nâng tầm chất lượng sống.

Đại diện Toshiba Lifestyle Việt Nam bày tỏ: “Với hơn 30 năm có mặt tại Việt Nam, Toshiba thấu hiểu sâu sắc nhu cầu và mong muốn của người Việt trong từng căn bếp. Danh hiệu Thương hiệu lò vi sóng bán chạy số 1 Việt Nam năm 2025 là nguồn động viên lớn đối với chúng tôi.

Cột mốc này không chỉ ghi nhận chất lượng sản phẩm mà còn phản ánh niềm tin yêu to lớn của khách hàng. Trong thời gian tới, Toshiba cam kết sẽ tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào đổi mới công nghệ và nâng cao trải nghiệm người dùng.”