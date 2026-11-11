Link xem trực tiếp Việt Nam vs Đài Bắc Trung Hoa 19h ngày 11/11

(VTC News) -

Trận Việt Nam vs Đài Bắc Trung Hoa diễn ra lúc 19h ngày 11/11 trên sân vận động Thiên Trường (Ninh Bình), thuộc lượt trận mở màn giải giao hữu quốc tế Casper Cup 2026. Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên FPT Play, VTV6 và các nền tảng của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).

Xem trực tiếp Việt Nam vs Đài Bắc Trung Hoa trên kênh nào?

Các trận đấu của giải giao hữu quốc tế Casper Cup 2026 được phát sóng trực tiếp trên hệ thống FPT Play và các nền tảng của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. Trận Việt Nam vs Đài Bắc Trung Hoa ngày 11/11 cũng được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV6.

Casper Cup 2026 diễn ra từ ngày 11/11 đến 17/11 với sự tham dự của 3 đội tuyển gồm Việt Nam, Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng chung cuộc.

Khán giả có thể truy cập website FPT Play bằng trình duyệt trên máy tính, Smart TV hoặc các thiết bị có kết nối internet. Trên điện thoại và máy tính bảng, người xem tải ứng dụng FPT Play từ Google Play (CH Play) đối với Android hoặc App Store đối với iOS. Ngoài ra, khán giả có thể theo dõi kênh VTV6 trên các hệ thống truyền hình có phân phối.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Đài Bắc Trung Hoa được chiếu trực tiếp trên FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp Việt Nam vs Đài Bắc Trung Hoa hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp Việt Nam đấu với Đài Bắc Trung Hoa được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Đài Bắc Trung Hoa (sao chép và dán vào trình duyệt web):

Để xem trực tiếp Việt Nam vs Đài Bắc Trung Hoa trên máy tính, khán giả truy cập website FPT Play (fptplay.vn) bằng trình duyệt internet hoặc mở ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng. Sau đó, đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, lựa chọn gói nội dung phù hợp nếu được yêu cầu và chọn luồng phát sóng trận đấu ở phần “Trực tiếp” trên giao diện.

Thông tin trước trận Việt Nam vs Đài Bắc Trung Hoa

Đội tuyển Việt Nam trở lại thi đấu sau hơn một tháng kể từ FIFA ASEAN Cup 2026. Ở trận gần nhất ngày 5/10, thầy trò HLV Kim Sang-sik thua Malaysia 0-1. Trong 10 trận gần nhất, đội tuyển Việt Nam thắng 7, hòa 1 và thua 2, ghi 19 bàn và nhận 8 bàn thua.

HLV Kim Sang-sik điều chỉnh lực lượng trước Casper Cup 2026 do một số cầu thủ gặp chấn thương. Nguyễn Hai Long, Nguyễn Văn Vĩ, Trương Tiến Anh, Nguyễn Lê Phát và Lê Ngọc Bảo không được triệu tập. Hai gương mặt được bổ sung là Hoàng Vĩnh Nguyên và Nguyễn Hồng Phúc. Đội tuyển cũng có những nhân tố mới như Olaha Mạnh Đức và Lương Chí Khải.

Đài Bắc Trung Hoa thua 8 trong 10 trận gần nhất, thắng 2 trận, ghi 13 bàn và thủng lưới 29 lần. Đội bóng này nhận thất bại 1-3 trước Sri Lanka ở trận gần nhất ngày 31/3/2026.

Trong lịch sử đối đầu, đội tuyển Việt Nam bất bại trước Đài Bắc Trung Hoa qua 3 lần gặp nhau, gồm 2 chiến thắng và 1 trận hòa.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Việt Nam vs Đài Bắc Trung Hoa mới nhất.