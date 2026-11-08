Link xem trực tiếp bóng đá Ipswich Town vs Bournemouth 21h ngày 8/11

(VTC News) -

Trận đấu giữa Ipswich Town và Bournemouth diễn ra lúc 21h ngày 8/11 trên sân vận động Portman Road. Trận đấu thuộc vòng 10 giải Ngoại hạng Anh, được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Xem trực tiếp Ipswich Town vs Bournemouth trên kênh nào?

FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ toàn bộ các trận đấu của Ngoại hạng Anh mùa giải 2026-2027 tại Việt Nam. Trận Ipswich Town đấu với Bournemouth được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của FPT Play, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động.

Khán giả xem trực tiếp Ipswich Town đấu với Bournemouth có thể truy cập website tại địa chỉ fptplay.vn trên trình duyệt hoặc sử dụng ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng, tivi.

Trận đấu giữa Ipswich Town và Bournemouth được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp Ipswich Town vs Bournemouth hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp Ipswich Town đấu với Bournemouth được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play. Đây cũng là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng trận đấu.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá Ipswich Town đấu với Bournemouth (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/ipswich-town-bournemouth-6ae9aff1ec7a94a4b349f041?event=event&type=highlight

Để xem trực tiếp trận Ipswich Town đấu với Bournemouth trên kênh sóng chính thức có bản quyền, khán giả truy cập website fptplay.vn trên trình duyệt máy tính, điện thoại hoặc tải ứng dụng FPT Play từ AppStore, Google Play Store (CH Play), sau đó đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung và chọn luồng phát sóng trực tiếp trận đấu.

Thông tin trận Ipswich Town vs Bournemouth

Ipswich Town bước vào trận đấu với vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, giành được 11 điểm sau 9 vòng đấu. Đội chủ sân Portman Road cho thấy những tín hiệu tích cực trên mặt trận tấn công khi ghi bàn trong 4 trận liên tiếp tại giải Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, khả năng phòng ngự vẫn là vấn đề lớn đối với Ipswich. Đội chủ nhà đã trải qua 12 trận liên tiếp trên mọi đấu trường không thể giữ sạch lưới, cho thấy những hạn chế trong việc tổ chức hàng thủ và ngăn chặn các đợt lên bóng của đối phương.

Trong khi đó, Bournemouth đang duy trì phong độ ấn tượng với chuỗi 7 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. Dưới sự dẫn dắt của HLV Marco Rose, đội khách ghi tới 19 bàn thắng và chỉ nhận duy nhất 1 bàn thua trong khoảng thời gian này. Sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự giúp Bournemouth trở thành đối thủ khó chịu với bất kỳ đội bóng nào. Tại Ngoại hạng Anh, đội bóng có biệt danh “The Cherries” hiện xếp thứ 8 với 12 điểm, qua đó có thêm sự tự tin trước chuyến làm khách trên sân Portman Road.