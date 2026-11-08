Link xem trực tiếp bóng đá Sunderland vs Chelsea 21h ngày 8/11

(VTC News) -

Trận đấu giữa Sunderland và Chelsea diễn ra lúc 21h ngày 8/11 trên sân vận động Stadium of Light. Trận đấu thuộc vòng 10 giải Ngoại hạng Anh, được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Xem trực tiếp Sunderland vs Chelsea trên kênh nào?

FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ toàn bộ các trận đấu của Ngoại hạng Anh mùa giải 2026-2027 tại Việt Nam. Trận Sunderland đấu với Chelsea được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của FPT Play, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động.

Khán giả xem trực tiếp Sunderland đấu với Chelsea có thể truy cập website tại địa chỉ fptplay.vn trên trình duyệt hoặc sử dụng ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng, tivi.

Trận đấu giữa Sunderland và Chelsea được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp Sunderland đấu với Chelsea hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp Sunderland đấu với Chelsea được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play. Đây cũng là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng trận đấu.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá Sunderland đấu với Chelsea (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/sunderland-chelsea-6ae9b1232dfce51a5a4b4016?event=event&type=highlight

Để xem trực tiếp trận Sunderland đấu với Chelsea trên kênh sóng chính thức có bản quyền, khán giả truy cập website fptplay.vn trên trình duyệt máy tính, điện thoại hoặc tải ứng dụng FPT Play từ AppStore, Google Play Store (CH Play), sau đó đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung và chọn luồng phát sóng trực tiếp trận đấu.

Thông tin trận Sunderland vs Chelsea

Sunderland đang đối mặt với nhiều khó khăn trong giai đoạn đầu mùa giải. Sau 9 vòng đấu tại Ngoại hạng Anh, thầy trò HLV Regis Le Bris mới có 5 điểm và xếp cuối bảng. Đội chủ sân Stadium of Light chỉ sở hữu 7 pha lập công, trong khi hàng phòng ngự đã để lọt lưới 17 lần. Sự thiếu hiệu quả trên hàng công cùng những sai sót liên tiếp ở tuyến dưới khiến Sunderland chưa thể cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.

Trong khi đó, Chelsea đang dần tìm lại sự ổn định sau quãng thời gian thi đấu thiếu thuyết phục. Chiến thắng 2-0 trước Manchester United ở vòng đấu trước tiếp thêm sự tự tin cho đội bóng thành London. Bên cạnh đó, việc không phải thi đấu giữa tuần giúp Chelsea có thêm thời gian nghỉ ngơi, hồi phục thể lực và chuẩn bị cho chuyến hành quân đến sân Stadium of Light.

Xét về phong độ, Chelsea thắng 3 trong 4 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh và chỉ để thua 1 trận. Thành tích này giúp đội bóng áo xanh vươn lên vị trí trong top 4, qua đó tiếp tục nuôi hy vọng cạnh tranh ở nhóm đầu bảng xếp hạng.