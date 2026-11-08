Link xem trực tiếp bóng đá Brighton vs Brentford 21h ngày 8/11, Ngoại Hạng Anh

(VTC News) -

Trận đấu giữa Brighton và Brentford diễn ra lúc 21h ngày 8/11 trên sân vận động American Express. Trận đấu thuộc vòng 10 giải Ngoại hạng Anh, được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Xem trực tiếp Brighton vs Brentford trên kênh nào?

FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ toàn bộ các trận đấu của Ngoại hạng Anh mùa giải 2026-2027 tại Việt Nam. Trận Brighton đấu với Brentford được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của FPT Play, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động.

Khán giả xem trực tiếp Brighton đấu với Brentford có thể truy cập website tại địa chỉ fptplay.vn trên trình duyệt hoặc sử dụng ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng, tivi.

Trận đấu giữa Brighton và Brentford được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp Brighton vs Brentford hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp Brighton đấu với Brentford được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play. Đây cũng là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng trận đấu.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá Brighton đấu với Brentford (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/brighton-hove-albion-brentford-6ae9ae72b48ecf874fa4bd15?event=event&type=highlight

Để xem trực tiếp trận Brighton đấu với Brentford trên kênh sóng chính thức có bản quyền, khán giả truy cập website fptplay.vn trên trình duyệt máy tính, điện thoại hoặc tải ứng dụng FPT Play từ AppStore, Google Play Store (CH Play), sau đó đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung và chọn luồng phát sóng trực tiếp trận đấu.

Thông tin trận Brighton vs Brentford

Brighton đang thể hiện phong độ ấn tượng và nổi lên như một trong những đội bóng gây bất ngờ lớn nhất tại Ngoại hạng Anh mùa này. Sau 9 vòng đấu, đoàn quân của HLV Fabian Hurzeler giành được 19 điểm với 6 chiến thắng, 2 trận hòa và chỉ nhận 1 thất bại, qua đó vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng.

Không chỉ duy trì thành tích ổn định, Brighton còn gây ấn tượng mạnh ở cả hai mặt trận tấn công và phòng ngự. Đội chủ sân Amex đã ghi 24 bàn thắng, chỉ để thủng lưới 7 lần, cho thấy sự cân bằng trong lối chơi.

Trong khi đó, Brentford cũng đang có khởi đầu tương đối tích cực tại Ngoại hạng Anh. Sau 9 trận, thầy trò HLV Keith Andrews có 14 điểm, tạm đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng với thành tích 3 thắng, 5 hòa và 1 thua.

Dù không có sức tấn công mạnh mẽ như Brighton, Brentford vẫn là đối thủ không dễ bị đánh bại. Đội bóng này xây dựng lối chơi dựa trên nền tảng thể lực, khả năng duy trì cự ly đội hình và tổ chức phòng ngự kỷ luật. Bên cạnh đó, những tình huống phản công tốc độ cũng là vũ khí giúp Brentford tạo ra khó khăn cho các đối thủ.