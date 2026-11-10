Lộ diện đội trưởng mới của tuyển Việt Nam

(VTC News) -

Ban cán sự đội tuyển Việt Nam trong đợt tập trung tháng 11/2026 gồm đội trưởng Nguyễn Thành Chung, các đội phó Võ Hoàng Minh Khoa và Nguyễn Đình Bắc. Trước đây, Nguyễn Thành Chung cũng từng nằm trong ban cán sự đội tuyển quốc gia. Nguyễn Đình Bắc cũng có thời điểm mang băng đội trưởng tại FIFA ASEAN Cup 2026 khi Xuân Son - Hoàng Đức vắng mặt.

Trong khi đó, Võ Hoàng Minh Khoa vắng mặt trong thời gian dài ở đội tuyển quốc gia trước khi được triệu tập trở lại. Tuy nhiên, cầu thủ sinh năm 2001 đang thể hiện phong độ thuyết phục ở giải hạng Nhất trong màu áo Becamex TP.HCM. Hơn nữa, Minh Khoa nằm trong nhóm cầu thủ có kinh nghiệm quốc tế nhiều nhất ở đợt này.

Nguyễn Thành Chung làm đội trưởng đội tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho giải giao hữu quốc tế tại Ninh Bình trong hoàn cảnh vắng 3 cầu thủ nhập tịch và khoảng 12 trụ cột khác. Các cầu thủ này gặp vấn đề về thể lực hoặc vẫn đang phải thi đấu cho CLB chủ quản ở các giải quốc tế.

Tuy nhiên, HLV Kim Sang-sik vẫn tự tin triệu tập nhiều cầu thủ khác đang có phong độ cao ở V.League như Nguyễn Quang Vinh (Sông Lam Nghệ An), Nguyễn Văn Tùng (Hà Nội FC), Hoàng Vĩnh Nguyên (HAGL), Nguyễn Văn Việt (Thể Công Viettel).

Việc Asian Cup 2027 bị hoãn đến tháng 12/2027 khiến kế hoạch chuẩn bị lực lượng cho đội tuyển Việt Nam thay đổi hoàn toàn. HLV Kim Sang-sik có thể trao cơ hội cho những cái tên còn lạ lẫm nhằm tạo ra bài kiểm tra chuyên môn thực tế.

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức giải giao hữu quốc tế trong đợt FIFA Days tháng 11/2026 tại sân vận động Thiên Trường (Ninh Bình), với sự tham dự của 3 đội tuyển Việt Nam, Kyrgyzstan và Đài Bắc Trung Hoa.

Ba đội thi đấu vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng chung cuộc. Theo lịch, đội tuyển Việt Nam gặp Đài Bắc Trung Hoa ở trận ra quân ngày 11/11. Tiếp đó, Đài Bắc Trung Hoa đối đầu Kyrgyzstan ngày 13/11, trước khi Việt Nam gặp Kyrgyzstan ở lượt trận cuối ngày 15/11.