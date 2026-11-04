Cầu thủ đá 10 phút tại V.League được triệu tập lên tuyển Việt Nam

(VTC News) -

Trưa 4/11, HLV Kim Sang-sik ra quyết định bổ sung 3 cầu thủ cho đội tuyển Việt Nam gồm: Nguyễn Đăng Dương (CLB Hưng Yên), tiền vệ Lê Quốc Nhật Nam (CLB Thể Công Viettel) và hậu vệ Nguyễn Đức Anh (CLB Hà Nội).

Trong đó, Nguyễn Đăng Dương thu hút nhiều sự chú ý khi tiền đạo trẻ này chưa có nhiều kinh nghiệm và đang thi đấu ở giải hạng Nhất Quốc gia. Đăng Dương ghi được 2 bàn ở giải hạng Nhất và giúp Hưng Yên đứng đầu bảng xếp hạng.

Nguyễn Đăng Dương được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam.

Những mùa giải trước đây, Đăng Dương từng được đội chủ quản Thể Công Viettel đăng ký tham dự V.League. Nhưng anh mới chỉ được ra sân tổng cộng 10 phút ở 3 trận đấu. Đây sẽ là cơ hội lớn để Đăng Dương thể hiện mình với HLV Kim Sang-sik trong hoàn cảnh đội tuyển Việt Nam thiếu hụt nhân sự trên hàng công.

Trong khi đó, Lê Quốc Nhật Nam từng góp mặt trong thành phần U22 Việt Nam tham dự SEA Games 32 năm 2023 tại Campuchia, giành huy chương đồng. Tiền vệ sinh năm 2001 hiện đang thi đấu trong màu áo CLB Thể Công Viettel.

Ở hàng phòng ngự, Nguyễn Đức Anh là gương mặt trưởng thành từ hệ thống đào tạo trẻ của CLB Hà Nội. Hậu vệ sinh năm 2003 từng được triệu tập vào các đội tuyển U20 và U23 Việt Nam, có cơ hội tích lũy kinh nghiệm qua những giải đấu quốc tế ở cấp độ trẻ.

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức giải giao hữu quốc tế trong đợt FIFA Days tháng 11/2026 tại sân vận động Thiên Trường (Ninh Bình), với sự tham dự của 3 đội tuyển Việt Nam, Kyrgyzstan và Đài Bắc Trung Hoa.

Ba đội thi đấu vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng chung cuộc. Theo lịch, đội tuyển Việt Nam gặp Đài Bắc Trung Hoa ở trận ra quân ngày 11/11. Tiếp đó, Đài Bắc Trung Hoa đối đầu Kyrgyzstan ngày 13/11, trước khi Việt Nam gặp Kyrgyzstan ở lượt trận cuối ngày 15/11.