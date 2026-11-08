Link xem trực tiếp bóng đá Crystal Palace vs Liverpool vào 21h ngày 8/11

(VTC News) -

Trận đấu giữa Crystal Palace và Liverpool diễn ra vào lúc 21h ngày 8/11 trên sân vận động Selhurst Park. Trận đấu thuộc vòng 10 giải Ngoại hạng Anh, được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Xem trực tiếp Crystal Palace vs Liverpool trên kênh nào?

FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ toàn bộ các trận đấu của Ngoại hạng Anh mùa giải 2026-2027. Trận Crystal Palace đấu với Liverpool được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của FPT Play, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động.

Khán giả xem trực tiếp Crystal Palace đấu với Liverpool có thể truy cập website tại địa chỉ fptplay.vn trên trình duyệt hoặc sử dụng ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng, tivi.

Trận đấu giữa Crystal Palace và Liverpool được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp Crystal Palace vs Liverpool hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp Crystal Palace đấu với Liverpool được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play. Đây cũng là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng trận đấu.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá Crystal Palace đấu với Liverpool (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/crystal-palace-liverpool-6ae9af0ad7d06b7678aa8427?event=event&type=highlight

Để xem trực tiếp trận Crystal Palace đấu với Liverpool trên kênh sóng chính thức có bản quyền, khán giả truy cập website fptplay.vn trên trình duyệt máy tính, điện thoại hoặc tải ứng dụng FPT Play từ AppStore, Google Play Store (CH Play), sau đó đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung và chọn luồng phát sóng trực tiếp trận đấu.

Thông tin trận Crystal Palace vs Liverpool

Cuộc đối đầu giữa Crystal Palace và Liverpool trên sân Selhurst Park là một trong những trận đấu đáng chú ý nhất vòng 10 Ngoại hạng Anh. Crystal Palace cần điểm để thoát khỏi nhóm xuống hạng, trong khi Liverpool muốn cải thiện thành tích nhằm duy trì khả năng cạnh tranh ở nhóm đầu bảng xếp hạng.

Crystal Palace đang trải qua giai đoạn sa sút nghiêm trọng tại Ngoại hạng Anh. Sau 9 vòng đấu, thầy trò HLV Pierre Sage mới giành được 7 điểm và đứng thứ 19 trên bảng xếp hạng. Đáng lo ngại hơn, đội chủ sân Selhurst Park đã toàn thua 3 trận gần nhất mà không ghi được bất kỳ bàn thắng nào.

Liverpool cũng không có được sự chuẩn bị tốt nhất cho chuyến làm khách lần này. Đội bóng vùng Merseyside vừa nhận thất bại 0-1 trước Arsenal ngay trên sân nhà. Kết quả này khiến Liverpool đánh mất cơ hội tích lũy điểm số trong cuộc cạnh tranh với các đối thủ ở nhóm dẫn đầu. Chưa hết, Liverpool tiếp tục gây thất vọng khi thua Fenerbahce 2-3 tại đấu trường châu Âu hồi giữa tuần.