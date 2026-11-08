Đội tuyển Việt Nam mất 5 cầu thủ, HLV Kim Sang-sik triệu tập 2 gương mặt mới

(VTC News) -

Ngày 8/11, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) thông báo điều chỉnh danh sách tập trung đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho giải giao hữu quốc tế Casper Cup 2026. Theo đó, 5 cầu thủ không thể góp mặt vì vấn đề thể lực, trong khi hai gương mặt mới được trao cơ hội lên tuyển.

Những cầu thủ không có tên trong danh sách gồm: Nguyễn Hai Long (Hà Nội FC), Nguyễn Văn Vĩ (Nam Định), Trương Tiến Anh, Nguyễn Lê Phát và Lê Ngọc Bảo (cùng thuộc CLB Ninh Bình).

Cả 5 cầu thủ đều gặp những vấn đề chấn thương sau vòng 7 V.League 2026-2027. Sau khi xem xét tình trạng sức khỏe của từng trường hợp, ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam quyết định để các cầu thủ tiếp tục điều trị tại CLB, thay vì tham gia đợt tập trung lần này.

Nguyễn Hồng Phúc đang thi đấu cho CLB Đà Nẵng.

Việc không mạo hiểm sử dụng những cầu thủ chưa đạt thể trạng tốt nhất nhằm tránh nguy cơ chấn thương trở nên nghiêm trọng, đồng thời giúp họ có đủ thời gian hồi phục trước khi trở lại thi đấu.

Để bù đắp những vị trí thiếu hụt, HLV Kim Sang-sik triệu tập bổ sung tiền vệ Hoàng Vĩnh Nguyên của Hoàng Anh Gia Lai và hậu vệ Nguyễn Hồng Phúc đang thi đấu cho Đà Nẵng.

Hoàng Vĩnh Nguyên sinh năm 2002, được đào tạo tại học viện Hoàng Anh Gia Lai và từng góp mặt trong thành phần U23 Việt Nam năm 2023. Đáng chú ý, tiền vệ này từng sang Tây Ban Nha tập luyện cùng đội trẻ Cadiz B trong khoảng 5 tuần.

Sau quãng thời gian khoác áo câu lạc bộ TP.HCM, Vĩnh Nguyên trở về Hoàng Anh Gia Lai từ mùa giải 2025-2026. Việc được triệu tập lên đội tuyển quốc gia lần này mở ra cơ hội để cầu thủ 24 tuổi thể hiện năng lực trước ban huấn luyện.

Hoàng Vĩnh Nguyên trở về Hoàng Anh Gia Lai từ mùa giải 2025-2026.

Trong khi đó, Nguyễn Hồng Phúc sinh năm 2003, xuất thân từ lò đào tạo Thể Công Viettel. Hậu vệ này từng được triệu tập vào nhiều cấp độ đội tuyển trẻ quốc gia, đáng chú ý là thành phần U23 Việt Nam tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2024.

Sau khi gia nhập Đà Nẵng, Hồng Phúc dần khẳng định vị trí và thường xuyên được sử dụng trong đội hình xuất phát tại V.League 2025-2026. Những màn trình diễn ở cấp CLB giúp cầu thủ này có cơ hội thử sức trong màu áo đội tuyển Việt Nam.

Đợt điều chỉnh lực lượng cũng cho thấy HLV Kim Sang-sik tiếp tục tìm kiếm những phương án nhân sự mới, thay vì chỉ sử dụng nhóm cầu thủ quen thuộc. Casper Cup 2026 sẽ là dịp để nhà cầm quân người Hàn Quốc kiểm tra khả năng hòa nhập, năng lực chuyên môn và mức độ phù hợp của các cầu thủ được triệu tập.

Bên cạnh mục tiêu trước mắt, đội tuyển Việt Nam còn hướng đến kế hoạch chuẩn bị dài hạn cho Asian Cup 2027. Theo lịch điều chỉnh của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), vòng chung kết giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 23/12/2027 đến 21/1/2028, thay vì tổ chức vào tháng 1/2027 như dự kiến ban đầu.