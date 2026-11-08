Link xem trực tiếp bóng đá Man Utd vs Aston Villa vào 23h30 ngày 8/11

(VTC News) -

Trận đấu giữa Man Utd và Aston Villa diễn ra vào lúc 23h30 ngày 8/11 trên sân vận động Old Trafford. Trận đấu thuộc vòng 10 giải Ngoại hạng Anh, được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Xem trực tiếp Man Utd vs Aston Villa trên kênh nào?

FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ toàn bộ các trận đấu của Ngoại hạng Anh mùa giải 2026-2027. Trận Man Utd đấu với Aston Villa được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của FPT Play, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động.

Khán giả xem trực tiếp Man Utd đấu với Aston Villa có thể truy cập website tại địa chỉ fptplay.vn trên trình duyệt hoặc sử dụng ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng, tivi.

Trận đấu giữa Man Utd và Aston Villa được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp Man Utd vs Aston Villa hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp Man Utd đấu với Aston Villa được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play. Đây cũng là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng trận đấu.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá Man Utd đấu với Aston Villa (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/manchester-united-aston-villa-6ae9b1bf0a24ea09ec751714?event=event&type=highlight

Để xem trực tiếp trận Man Utd đấu với Aston Villa trên kênh sóng chính thức có bản quyền, khán giả truy cập website fptplay.vn trên trình duyệt máy tính, điện thoại hoặc tải ứng dụng FPT Play từ AppStore, Google Play Store (CH Play), sau đó đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung và chọn luồng phát sóng trực tiếp trận đấu.

Thông tin trận Man Utd vs Aston Villa

Man Utd đang trải qua giai đoạn khó khăn tại Ngoại hạng Anh khi không thể giành chiến thắng trong 7 vòng đấu gần nhất, với 4 trận hòa và 3 thất bại. Trong lịch sử tham dự giải đấu, “Quỷ đỏ” mới chỉ một lần trải qua chuỗi trận không thắng dài hơn, kéo dài 8 trận từ tháng 4 đến tháng 5/2025. Đáng chú ý, chính chiến thắng 2-0 trước Aston Villa trên sân nhà đã giúp đội bóng thành Manchester chấm dứt chuỗi kết quả đáng thất vọng khi đó.

Dù phong độ tại giải quốc nội chưa được cải thiện, chiến thắng kịch tính trước AS Roma hôm thứ Ba mang đến cú hích tinh thần quan trọng cho thầy trò HLV Michael Carrick.

Trong khi Man Utd phần nào lấy lại sự hưng phấn, Aston Villa lại có dấu hiệu chững lại sau giai đoạn thi đấu ấn tượng. Từ đầu tháng 9 đến cuối tháng 10, đoàn quân của HLV Unai Emery từng duy trì thành tích bất bại qua 10 trận, giành 8 chiến thắng và 2 trận hòa. Tuy nhiên, đội bóng thành Birmingham hiện đã trải qua 3 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng, trong đó có 2 thất bại trên sân khách.