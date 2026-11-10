Link xem trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan, 19h ngày 10/11

(VTC News) -

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan diễn ra lúc 19h ngày 10/11 trên sân vận động Pleiku (Gia Lai). Trận đấu thuộc Giải giao hữu bóng đá quốc tế U23 Gia Lai VTV Cup 2026, được phát sóng trên hệ thống của FPT Play và kênh VTV6.

Xem trực tiếp U23 Việt Nam và U23 Thái Lan trên kênh nào?

FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ toàn bộ các trận đấu của U23 Gia Lai VTV Cup 2026. Trận U23 Việt Nam đấu với U23 Thái Lan được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống FPT Play, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động.

Khán giả xem trực tiếp trận U23 Việt Nam đấu với U23 Thái Lan có thể truy cập website tại địa chỉ fptplay.vn trên trình duyệt hoặc sử dụng ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng, tivi.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp U23 Việt Nam đấu với U23 Thái Lan được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play. Đây cũng là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng trận đấu.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam đấu với U23 Thái Lan (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/u23-viet-nam-u23-thai-lan-6af19f9a88831fe624b72d9c

Để xem trực tiếp trận U23 Việt Nam đấu với U23 Thái Lan trên kênh sóng chính thức có bản quyền, khán giả truy cập website fptplay.vn trên trình duyệt máy tính, điện thoại hoặc tải ứng dụng FPT Play từ AppStore, Google Play Store (CH Play), sau đó đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung và chọn luồng phát sóng trực tiếp trận đấu.

Thông tin trận U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan

Cuộc chạm trán giữa hai đối thủ nhiều duyên nợ của bóng đá Đông Nam Á được xem là tâm điểm lượt trận mở màn. Được thi đấu trên sân nhà, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh có cơ hội tận dụng sự cổ vũ của khán giả để hướng tới chiến thắng đầu tiên tại giải.

Trước khi tham dự giải đấu này, U23 Việt Nam vừa trải qua kỳ ASIAD 2026 với thành tích lọt vào tứ kết. Đội bóng khởi đầu vòng bảng bằng trận hòa 1-1 trước Kuwait, sau đó vượt qua Philippines 2-0 nhưng không thể tạo bất ngờ trước Uzbekistan khi nhận thất bại 0-2. Với 4 điểm sau ba lượt trận, U23 Việt Nam xếp nhì bảng C và giành quyền đi tiếp.

Ở vòng tứ kết, U23 Việt Nam phải dừng bước sau trận thua 0-4 trước Hàn Quốc. Khép lại ASIAD 2026, đoàn quân của HLV Đinh Hồng Vinh có 1 trận thắng, 1 trận hòa và 2 thất bại, ghi được 3 bàn và để lọt lưới 7 lần.

Trong khi đó, U23 Thái Lan cho thấy khả năng tấn công đáng chú ý. Trong trận ra quân gặp Kyrgyzstan, họ bị dẫn trước 0-2 nhưng vẫn lội ngược dòng thắng 3-2. Tiếp đà hưng phấn, U23 Thái Lan đánh bại Hong Kong (Trung Quốc) 5-1, qua đó giành quyền vào tứ kết. Tuy nhiên, đại diện Đông Nam Á không duy trì được phong độ khi chạm trán những đối thủ mạnh. U23 Thái Lan để thua Nhật Bản 0-3 ở vòng bảng, trước khi tiếp tục nhận thất bại với tỷ số tương tự trước Trung Quốc tại tứ kết.

Xét về thành tích đối đầu gần đây, U23 Việt Nam vẫn nhỉnh hơn với 3 chiến thắng, 1 trận hòa và 1 thất bại trong 5 lần gặp U23 Thái Lan gần nhất.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan mới nhất