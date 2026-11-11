Trực tiếp Việt Nam vs Đài Bắc Trung Hoa 19h ngày 11/11: Olaha Mạnh Đức đá chính

Cập nhật tỷ số trực tiếp Việt Nam vs Đài Bắc Trung Hoa●Giao hữuViệt Nam0-0Đài Bắc Trung HoaĐANG CẬP NHẬT
Đội hình Việt Nam và Đài Bắc Trung HoaViệt NamĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT1Patrik Lê GiangTM3Phạm Lý Đức6Nguyễn Nhật Minh7Nguyễn Đình Bắc8Nguyễn Thái Quốc Cường14Trần Ngọc Sơn16Nguyễn Thành ChungĐT17Olaha Mạnh Đức18Nguyễn Hồng Phúc19Võ Hoàng Minh Khoa20Phạm Minh PhúcDỰ BỊ5Lương Chí Khải9Nguyễn Văn Tùng10Nguyễn Thanh Nhàn11Khuất Văn Khang12Phan Tuấn Tài15Hoàng Vĩnh Nguyên21Trần Trung KiênTM22Nguyễn Trần Việt Cường23Nguyễn Văn ViệtTM24Lê Quốc Nhật Nam26Nguyễn Đức Anh27Nguyễn Quang VinhĐài Bắc Trung HoaĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT1Huang Chiu-LinTM2Tiao Christopher Tian-Long6Tsai Meng-Cheng7Chen Hao-Wei9Yu Yao-Hsing10Estama Jhon Miky Benchy13Kuo Po-Wei15Huang Wei-Chieh17Chen Po-LiangĐT21Chien Po-Ting29Kao Jing-HangDỰ BỊ4Tu Shao-Chieh5Wang Yi-You11Wu Chun-Ching12Jacobs OdoTM16Huang Chun-Lin18Lai Yi-Chiao19Yang Chao-Jing22Tsai Shuo-CheTM23Chen Hong An24Chang Ssu-Yu25Chen Chin-Yang26Lai Wei
Thông tin trận đấu Việt Nam vs Đài Bắc Trung Hoa
Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Đài Bắc Trung Hoa diễn ra lúc 19h ngày 11/11 trên sân vận động Thiên Trường (Ninh Bình). Sau trận này, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik gặp Kyrgyzstan ngày 17/11.
Đội tuyển Việt Nam đứng thứ 99 trên bảng xếp hạng FIFA, cao hơn Đài Bắc Trung Hoa 77 bậc. Trong 3 lần đối đầu trước đây, Việt Nam thắng 2 và hòa một trận.
Đội tuyển Việt Nam trở lại thi đấu sau hơn một tháng kể từ FIFA ASEAN Cup 2026. Ở trận gần nhất ngày 5/10, thầy trò HLV Kim Sang-sik thua Malaysia 0-1. Trong 10 trận gần nhất, đội tuyển Việt Nam thắng 7, hòa 1 và thua 2, ghi 19 bàn và nhận 8 bàn thua.
Đài Bắc Trung Hoa thua 8 trong 10 trận gần nhất, thắng 2 trận, ghi 13 bàn và thủng lưới 29 lần. Đội bóng này nhận thất bại 1-3 trước Sri Lanka ở trận gần nhất ngày 31/3/2026.
Đội tuyển Việt Nam tập trung lần này có nhiều thay đổi về nhân sự. Huấn luyện viên Kim Sang-sik cũng trao cơ hội cho nhiều nhân tố mới, trong đó có Olaha Mạnh Đức và Lương Chí Khải.
Trong khi đó, Đài Bắc Trung Hoa mang đến Việt Nam đội hình đáng chú ý. Thủ môn Jacobs Odo có mẹ là người Đài Bắc Trung Hoa, bố là người Hà Lan. Sinh ra tại Mỹ, thủ thành cao 1m83 này từng gây ấn tượng tại giải Ngoại hạng Đài Bắc Trung Hoa và được bình chọn là thủ môn xuất sắc nhất giải mùa trước.
Jhon Estama Benchy sinh ra tại Haiti, từng thi đấu ở các đội tuyển trẻ của quốc gia này nhưng chưa khoác áo đội tuyển quốc gia. Sau 5 năm thi đấu liên tục tại Đài Bắc Trung Hoa kể từ năm 2019. Một số trụ cột quốc nội cũng được tin tưởng như Kao Jing Hang, Chieng Po Ting (1m89), Yang Chao Jing và Huang Wei Chieh.
Link xem Link trực tiếp Việt Nam vs Đài Bắc Trung Hoa
Trận Việt Nam vs Đài Bắc Trung Hoa được phát sóng trực tiếp trên FPT Play và các nền tảng của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. Khán giả cũng có thể theo dõi trận đấu trên kênh VTV6.
Thông tin link xem trực tiếp Việt Nam đấu với Đài Bắc Trung Hoa được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play.
Link FPT Play trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Đài Bắc Trung Hoa (sao chép và dán vào trình duyệt web):
https://www.youtube.com/watch?v=_ngs6RYStdM
Người xem trên máy tính có thể truy cập website FPT Play, đăng nhập tài khoản và lựa chọn trận Việt Nam vs Đài Bắc Trung Hoa trong mục thể thao hoặc lịch phát sóng.
Trên điện thoại và máy tính bảng, khán giả tải ứng dụng FPT Play trên iOS hoặc Android, đăng nhập tài khoản và chọn luồng trực tiếp trận đấu. FPT Play cũng hỗ trợ theo dõi trên Smart TV và các thiết bị tương thích.
Để xem trực tiếp trận Việt Nam vs Đài Bắc Trung Hoa trên YouTube, khán giả truy cập vào kênh “FPT Bóng đá Việt” và mở luồng trực tiếp trận đấu
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