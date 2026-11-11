Trực tiếp Việt Nam vs Đài Bắc Trung Hoa 19h ngày 11/11: Olaha Mạnh Đức đá chính

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Đài Bắc Trung Hoa diễn ra lúc 19h ngày 11/11 trên sân vận động Thiên Trường (Ninh Bình). Sau trận này, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik gặp Kyrgyzstan ngày 17/11.

Đội tuyển Việt Nam đứng thứ 99 trên bảng xếp hạng FIFA, cao hơn Đài Bắc Trung Hoa 77 bậc. Trong 3 lần đối đầu trước đây, Việt Nam thắng 2 và hòa một trận.

Đội tuyển Việt Nam trở lại thi đấu sau hơn một tháng kể từ FIFA ASEAN Cup 2026. Ở trận gần nhất ngày 5/10, thầy trò HLV Kim Sang-sik thua Malaysia 0-1. Trong 10 trận gần nhất, đội tuyển Việt Nam thắng 7, hòa 1 và thua 2, ghi 19 bàn và nhận 8 bàn thua.

Đài Bắc Trung Hoa thua 8 trong 10 trận gần nhất, thắng 2 trận, ghi 13 bàn và thủng lưới 29 lần. Đội bóng này nhận thất bại 1-3 trước Sri Lanka ở trận gần nhất ngày 31/3/2026.

Đội tuyển Việt Nam đấu với Đài Bắc Trung Hoa.

Đội tuyển Việt Nam tập trung lần này có nhiều thay đổi về nhân sự. Huấn luyện viên Kim Sang-sik cũng trao cơ hội cho nhiều nhân tố mới, trong đó có Olaha Mạnh Đức và Lương Chí Khải.

Trong khi đó, Đài Bắc Trung Hoa mang đến Việt Nam đội hình đáng chú ý. Thủ môn Jacobs Odo có mẹ là người Đài Bắc Trung Hoa, bố là người Hà Lan. Sinh ra tại Mỹ, thủ thành cao 1m83 này từng gây ấn tượng tại giải Ngoại hạng Đài Bắc Trung Hoa và được bình chọn là thủ môn xuất sắc nhất giải mùa trước.

Jhon Estama Benchy sinh ra tại Haiti, từng thi đấu ở các đội tuyển trẻ của quốc gia này nhưng chưa khoác áo đội tuyển quốc gia. Sau 5 năm thi đấu liên tục tại Đài Bắc Trung Hoa kể từ năm 2019. Một số trụ cột quốc nội cũng được tin tưởng như Kao Jing Hang, Chieng Po Ting (1m89), Yang Chao Jing và Huang Wei Chieh.