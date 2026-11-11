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Xuất bản ngày 11/11/2026 06:00 PM
Xuất bản ngày 11/11/2026 06:00 PM

Trực tiếp Việt Nam vs Đài Bắc Trung Hoa 19h ngày 11/11: Olaha Mạnh Đức đá chính

Mai Phương
(VTC News) -

Trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Đài Bắc Trung Hoa (19h ngày 11/11): VTC News cập nhật diễn biến, tỷ số Việt Nam đấu với Đài Bắc Trung Hoa.

  • Cập nhật tỷ số trực tiếp Việt Nam vs Đài Bắc Trung Hoa

    Giao hữu
    Việt Nam
    0-0
    Đài Bắc Trung Hoa
    ĐANG CẬP NHẬT

  • Đội hình Việt Nam và Đài Bắc Trung Hoa

    Trực tiếp Việt Nam vs Đài Bắc Trung Hoa 19h ngày 11/11: Olaha Mạnh Đức đá chính - 2
    Việt Nam
    ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
    1
    Patrik Lê Giang
    TM
    3
    Phạm Lý Đức
    6
    Nguyễn Nhật Minh
    7
    Nguyễn Đình Bắc
    8
    Nguyễn Thái Quốc Cường
    14
    Trần Ngọc Sơn
    16
    Nguyễn Thành Chung
    ĐT
    17
    Olaha Mạnh Đức
    18
    Nguyễn Hồng Phúc
    19
    Võ Hoàng Minh Khoa
    20
    Phạm Minh Phúc
    DỰ BỊ
    5
    Lương Chí Khải
    9
    Nguyễn Văn Tùng
    10
    Nguyễn Thanh Nhàn
    11
    Khuất Văn Khang
    12
    Phan Tuấn Tài
    15
    Hoàng Vĩnh Nguyên
    21
    Trần Trung Kiên
    TM
    22
    Nguyễn Trần Việt Cường
    23
    Nguyễn Văn Việt
    TM
    24
    Lê Quốc Nhật Nam
    26
    Nguyễn Đức Anh
    27
    Nguyễn Quang Vinh
    Trực tiếp Việt Nam vs Đài Bắc Trung Hoa 19h ngày 11/11: Olaha Mạnh Đức đá chính - 3
    Đài Bắc Trung Hoa
    ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
    1
    Huang Chiu-Lin
    TM
    2
    Tiao Christopher Tian-Long
    6
    Tsai Meng-Cheng
    7
    Chen Hao-Wei
    9
    Yu Yao-Hsing
    10
    Estama Jhon Miky Benchy
    13
    Kuo Po-Wei
    15
    Huang Wei-Chieh
    17
    Chen Po-Liang
    ĐT
    21
    Chien Po-Ting
    29
    Kao Jing-Hang
    DỰ BỊ
    4
    Tu Shao-Chieh
    5
    Wang Yi-You
    11
    Wu Chun-Ching
    12
    Jacobs Odo
    TM
    16
    Huang Chun-Lin
    18
    Lai Yi-Chiao
    19
    Yang Chao-Jing
    22
    Tsai Shuo-Che
    TM
    23
    Chen Hong An
    24
    Chang Ssu-Yu
    25
    Chen Chin-Yang
    26
    Lai Wei

  • Thông tin trận đấu Việt Nam vs Đài Bắc Trung Hoa

    Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Đài Bắc Trung Hoa diễn ra lúc 19h ngày 11/11 trên sân vận động Thiên Trường (Ninh Bình). Sau trận này, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik gặp Kyrgyzstan ngày 17/11.

    Đội tuyển Việt Nam đứng thứ 99 trên bảng xếp hạng FIFA, cao hơn Đài Bắc Trung Hoa 77 bậc. Trong 3 lần đối đầu trước đây, Việt Nam thắng 2 và hòa một trận.

    Đội tuyển Việt Nam trở lại thi đấu sau hơn một tháng kể từ FIFA ASEAN Cup 2026. Ở trận gần nhất ngày 5/10, thầy trò HLV Kim Sang-sik thua Malaysia 0-1. Trong 10 trận gần nhất, đội tuyển Việt Nam thắng 7, hòa 1 và thua 2, ghi 19 bàn và nhận 8 bàn thua.

    Đài Bắc Trung Hoa thua 8 trong 10 trận gần nhất, thắng 2 trận, ghi 13 bàn và thủng lưới 29 lần. Đội bóng này nhận thất bại 1-3 trước Sri Lanka ở trận gần nhất ngày 31/3/2026.

    Đội tuyển Việt Nam đấu với Đài Bắc Trung Hoa.

    Đội tuyển Việt Nam đấu với Đài Bắc Trung Hoa.

    Đội tuyển Việt Nam tập trung lần này có nhiều thay đổi về nhân sự. Huấn luyện viên Kim Sang-sik cũng trao cơ hội cho nhiều nhân tố mới, trong đó có Olaha Mạnh Đức và Lương Chí Khải.

    Trong khi đó, Đài Bắc Trung Hoa mang đến Việt Nam đội hình đáng chú ý. Thủ môn Jacobs Odo có mẹ là người Đài Bắc Trung Hoa, bố là người Hà Lan. Sinh ra tại Mỹ, thủ thành cao 1m83 này từng gây ấn tượng tại giải Ngoại hạng Đài Bắc Trung Hoa và được bình chọn là thủ môn xuất sắc nhất giải mùa trước.

    Jhon Estama Benchy sinh ra tại Haiti, từng thi đấu ở các đội tuyển trẻ của quốc gia này nhưng chưa khoác áo đội tuyển quốc gia. Sau 5 năm thi đấu liên tục tại Đài Bắc Trung Hoa kể từ năm 2019. Một số trụ cột quốc nội cũng được tin tưởng như Kao Jing Hang, Chieng Po Ting (1m89), Yang Chao Jing và Huang Wei Chieh.

  • Link xem Link trực tiếp Việt Nam vs Đài Bắc Trung Hoa

    Trận Việt Nam vs Đài Bắc Trung Hoa được phát sóng trực tiếp trên FPT Play và các nền tảng của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. Khán giả cũng có thể theo dõi trận đấu trên kênh VTV6.

    Thông tin link xem trực tiếp Việt Nam đấu với Đài Bắc Trung Hoa được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play.

    Link FPT Play trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Đài Bắc Trung Hoa (sao chép và dán vào trình duyệt web):

    https://www.youtube.com/watch?v=_ngs6RYStdM

    Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Đài Bắc Trung Hoa được chiếu trực tiếp trên FPT Play.

    Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Đài Bắc Trung Hoa được chiếu trực tiếp trên FPT Play.

    Người xem trên máy tính có thể truy cập website FPT Play, đăng nhập tài khoản và lựa chọn trận Việt Nam vs Đài Bắc Trung Hoa trong mục thể thao hoặc lịch phát sóng.

    Trên điện thoại và máy tính bảng, khán giả tải ứng dụng FPT Play trên iOS hoặc Android, đăng nhập tài khoản và chọn luồng trực tiếp trận đấu. FPT Play cũng hỗ trợ theo dõi trên Smart TV và các thiết bị tương thích.

    Để xem trực tiếp trận Việt Nam vs Đài Bắc Trung Hoa trên YouTube, khán giả truy cập vào kênh “FPT Bóng đá Việt” và mở luồng trực tiếp trận đấu

    Xem màn trình diễn của Đội tuyển Quốc gia Việt Nam trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

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