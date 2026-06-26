Link xem trực tiếp Senegal vs Iraq 2h ngày 27/6, bảng I World Cup 2026

(VTC News) -

Trận Senegal vs Iraq diễn ra lúc 2h ngày 27/6 (giờ Việt Nam), thuộc bảng I World Cup 2026. Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên VTV2 và VTV6. Khán giả có thể theo dõi trận đấu qua truyền hình truyền thống hoặc các nền tảng trực tuyến VTVgo, FPT Play, TV360.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Senegal vs Iraq nhanh nhất.

Senegal và Iraq bước vào lượt cuối bảng I trong tình thế không còn quyền tự quyết. Cả hai đều toàn thua sau hai lượt trận, vì vậy chỉ chiến thắng mới giúp họ nuôi hy vọng giành một trong những suất dành cho đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất vào vòng 1/16. VTC News cập nhật đầy đủ thông tin về kênh xem, lịch phát sóng và diễn biến trận đấu.

Thông tin nhanh trận Senegal và Iraq Thời gian: 2h ngày 27/6. Sân: BMO, Toronto, Canada. Giải đấu: Bảng I World Cup 2026. Kênh trực tiếp: VTV2, VTV6.

Xem trực tiếp Senegal và Iraq trên kênh nào?

Trận Senegal và Iraq được phát sóng trực tiếp trên VTV2 và VTV6 lúc 2h ngày 27/6. Khán giả có thể theo dõi trận đấu trên truyền hình hoặc các nền tảng chính thức của đơn vị sở hữu bản quyền.

Iraq đứng cuối bảng xếp hạng bảng I, có hiệu số -6 sau hai lượt trận. (Ảnh: Reuters)

Link xem trực tiếp Senegal và Iraq hôm nay

Link xem trực tiếp Senegal và Iraq sẽ được cập nhật theo nền tảng phát sóng chính thức. Khán giả nên theo dõi trận đấu qua các kênh hợp pháp để bảo đảm chất lượng hình ảnh, âm thanh và bình luận tiếng Việt.

Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên các kênh VTV2 và VTV6. Khán giả có thể xem trực tiếp Senegal và Iraq trên VTV thông qua truyền hình truyền thống hoặc trực tuyến qua ứng dụng VTVgo, website https://vtvgo.vn/home.

Link xem trực tiếp Senegal và Iraq trên VTV2 (copy và dán vào trình duyệt web): https://vtvgo.vn/channel/vtv2-1,2.html.

Thông tin trận Senegal và Iraq

Đoàn quân của HLV Pape Thiaw đang đứng bên bờ vực bị loại, phần lớn do những sai lầm mà chính họ tạo ra. Ở trận gặp Pháp, Senegal không tận dụng được thế trận tích cực trong hiệp một trước khi màn trình diễn bùng nổ của Kylian Mbappe giúp nhà vô địch World Cup 2018 lội ngược dòng giành chiến thắng.

Đến trận gặp Na Uy, đại diện châu Phi tiếp tục phải trả giá vì hàng loạt sai lầm nơi hàng phòng ngự. Trung vệ đội trưởng Kalidou Koulibaly là người chịu nhiều chỉ trích nhất sau thất bại 2-3 trước đội bóng của Erling Haaland. Cầu thủ giàu kinh nghiệm này cuối cùng bị thay ra ở phút 72 sau màn trình diễn mắc nhiều sai sót.

Tình cảnh của Iraq còn khó khăn hơn khi họ đang có hiệu số -6 sau hai lượt trận, đồng nghĩa với việc ngay cả một chiến thắng bất ngờ trước Senegal cũng chưa chắc đủ để đưa họ đi tiếp. Mục tiêu thực tế hơn với Iraq là ghi bàn và khép lại một chiến dịch đáng quên bằng một khoảnh khắc tích cực.

Trước và trong World Cup, đội bóng Tây Á liên tục gây thất vọng. Chiến thắng gần nhất của họ là trận thắng 1-0 trước Andorra vào cuối tháng 5. Kể từ sau trận giao hữu đó, Iraq đã hòa Tây Ban Nha, thua 0-2 trước Venezuela, rồi tiếp tục thất bại trước Na Uy và Pháp tại World Cup, để lọt lưới 7 bàn sau hai lượt trận.

Hệ thống dữ liệu của Opta nhận định cơ hội thắng của Senegal vượt trội hơn với 77,2%, còn Iraq chỉ có 8,6%. Tỷ lệ hoà giữa hai đội là 14,2%. Đáng chú ý, đại diện Tây Á chỉ có 1,1% cơ hội vào vòng loại trực tiếp.

Lịch phát sóng World Cup 2026 hôm nay

Lịch thi đấu World Cup 2026 hôm nay 26/6 và 27/6 có 6 trận đấu. Na Uy sẽ gặp Pháp trên sân vận động Gillette (Massachusetts, Mỹ). Cùng bảng I, Senegal chạm trán Iraq ở sân BMO (Canada). Trong khi đó, bảng H chứng kiến trận đấu giữa Cape Verde vs Ả Rập Xê Út và Uruguay vs Tây Ban Nha lần lượt trên sân NRG và sân Akron tại Mỹ. Ở bảng G, New Zealand sẽ thi đấu với Bỉ ở sân BC Place (Vancouver, Canada) trong khi Ai Cập gặp Iran ở sân Lumen Field (Seattle, Mỹ).

Các trận đấu của World Cup 2026 được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của VTV.