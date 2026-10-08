Link xem trực tiếp Lion City Sailors vs Công An Hà Nội 18h30 ngày 8/10

(VTC News) -

Trận Lion City Sailors đấu với Công An Hà Nội diễn ra lúc 18h30 ngày 8/10 trên sân vận động Jalan Besar (Singapore). Trận đấu thuộc khuôn khổ vòng bảng Cúp C1 Đông Nam Á, được phát sóng trực tiếp trên FPT Play.

Xem trực tiếp Lion City Sailors vs Công An Hà Nội trên kênh nào?

FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ toàn bộ các trận đấu của Cúp C1 Đông Nam Á. Trận Lion City Sailors đấu với Công An Hà Nội được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của FPT Play, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động.

Người xem có thể truy cập FPT Play bằng trình duyệt trên máy tính và các thiết bị có kết nối Internet. Trên điện thoại, máy tính bảng, khán giả tải ứng dụng tương ứng từ Google Play đối với Android hoặc App Store đối với iOS.

Trận đấu giữa Lion City Sailors và Công An Hà Nội được phát sóng trực tiếp trên FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp Lion City Sailors vs Công An Hà Nội hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp Lion City Sailors đấu với Công An Hà Nội được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá Lion City Sailors đấu với Công An Hà Nội (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/lion-city-sailors-cong-an-ha-noi-6ac474e9dab3456e0e8f99b5?event=event&type=highlight

Để xem trực tiếp Lion City Sailors đấu với Công An Hà Nội trên máy tính, khán giả truy cập website FPT Play (fptplay.vn) bằng trình duyệt Internet hoặc mở ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng. Sau đó, đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung phù hợp và chọn luồng phát sóng trận đấu ở phần “Trực tiếp” trên giao diện.

Thông tin trước trận Lion City Sailors vs Công An Hà Nội

CLB Công An Hà Nội vừa trải qua trận đấu khó khăn tại AFC Champions League khi thất bại 1-4 trước Gamba Osaka. Dù nhập cuộc chủ động và có những tình huống lên bóng đáng chú ý, thầy trò HLV Mano Polking không thể tạo nên bất ngờ trước đối thủ đến từ Nhật Bản. Tuy nhiên, thất bại tại đấu trường châu lục không ảnh hưởng nhiều đến phong độ của đội bóng ngành Công an ở giải quốc nội.

Tại V.League, CAHN đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 9 điểm sau 3 vòng đấu. Đội bóng của HLV Mano Polking lần lượt vượt qua Thể Công Viettel với tỷ số 1-0, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 2-0 và Đồng Nai 3-0. Đáng chú ý, CAHN ghi được 6 bàn thắng và vẫn giữ sạch lưới sau ba trận.

Trong khi đó, Lion City Sailors cũng đang tham dự sân chơi châu lục nhưng góp mặt ở AFC Champions League 2. Đại diện Singapore vừa cầm hòa BG Pathum United với tỷ số 1-1. Tuy nhiên, phong độ của đội bóng này tại giải quốc nội chưa thực sự thuyết phục.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Lion City Sailors vs Công An Hà Nội mới nhất.