Cập nhật kết quả Gamba Osaka vs Công an Hà Nội ngày 15/9, tỷ số mới nhất

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● AFC Champions League Elite Gamba Osaka 0 - 0 CAHN Usami 29’ ĐANG CẬP NHẬT

Trận Gamba Osaka vs Công an Hà Nội thuộc lượt trận đầu tiên League Stage AFC Champions League Elite 2026-2027 (Cúp C1 châu Á) diễn ra lúc 17h ngày 15/9 trên sân Panasonic Stadium Suita ở Suita (Nhật Bản). Đây là trận ra quân của hai đội tại vòng đấu phân hạng khu vực Đông Á. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Gamba Osaka vs Công an Hà Nội mới nhất.

Gamba Osaka ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT 22 Jun Ichimori TM 2 Shota Fukuoka 4 Shinnosuke Nakatani 7 Takashi Usami 8 Ryotaro Meshino 13 Shuto Abe 15 Takeru Kishimoto 17 Ryoya Yamashita 21 Ryo Hatsuse 27 Rin Mito 41 Yusei Toshida Công an Hà Nội ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT 1 Nguyễn Filip TM 5 Đoàn Văn Hậu 6 Stefan Mauk 7 Jason Pendant 8 David Henen 14 Damià Sabater 19 Nguyễn Quang Hải 55 Frans Putros 68 Bùi Hoàng Việt Anh 72 Alan Grafite 90 Brayan Perea

Thông tin trước trận Gamba Osaka vs Công an Hà Nội

Gamba Osaka bước vào AFC Champions League Elite 2026-2027 với tư cách đương kim vô địch AFC Champions League Two. Đây là lần đầu đội bóng Nhật Bản trở lại cấp độ cao nhất của bóng đá câu lạc bộ châu Á kể từ năm 2021. Trong khi đó, Công an Hà Nội lần đầu góp mặt tại League Stage AFC Champions League Elite sau khi thắng Adelaide United 2-0 ở vòng loại.

CLB Công an Hà Nội đấu Gamba Osaka ở AFC Champions League Elite. (Ảnh: VPF)

Trong 10 trận gần nhất trên mọi đấu trường, Gamba Osaka thắng 4, hòa 3 và thua 3. Đội bóng Nhật Bản vừa trải qua hai thất bại liên tiếp trước FC Tokyo và Chiba, cùng tỷ số 0-2. Trước chuỗi này, Gamba hòa V-Varen Nagasaki 2-2 và Sanfrecce Hiroshima 0-0.

Công an Hà Nội là đại diện duy nhất của bóng đá Việt Nam tại Cúp C1 châu Á. Đội bóng này thắng 8 trong 10 trận gần nhất, hòa một và thua một. Đội bóng của HLV Alexandre Polking đang có chuỗi 5 chiến thắng liên tiếp, lần lượt trước Adelaide United, Hưng Yên, Công an TP.HCM, Hà Tĩnh và Viettel. Trong 5 trận này, Công an Hà Nội ghi 14 bàn và chỉ thủng lưới một lần.

Đây là lần đầu tiên Gamba Osaka và Công an Hà Nội gặp nhau tại một giải đấu chính thức.