Link xem trực tiếp bóng đá Nam Định vs Ninh Bình 18h ngày 10/10, V.League

(VTC News) -

Trận đấu giữa Nam Định và Ninh Bình diễn ra lúc 18h ngày 10/10 trên sân vận động Thiên Trường. Trận đấu thuộc vòng 3 giải V.League 2026-2027, được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Xem trực tiếp Nam Định vs Ninh Bình trên kênh nào?

FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ toàn bộ các trận đấu của V.League mùa giải 2026-2027 tại Việt Nam. Trận Nam Định đấu với Ninh Bình được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của FPT Play, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động.

Khán giả xem trực tiếp Nam Định đấu với Ninh Bình có thể truy cập website tại địa chỉ fptplay.vn trên trình duyệt hoặc sử dụng ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng, tivi.

Trận đấu giữa Nam Định và Ninh Bình được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp Nam Định vs Ninh Bình hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp Nam Định đấu với Ninh Bình được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play. Đây cũng là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng trận đấu.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá Nam Định đấu với Ninh Bình (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/thep-xanh-nam-dinh-ninh-binh-6ac5c72c9a07dc98928342c5

Để xem trực tiếp trận đấu Nam Định đấu với Ninh Bình trên kênh sóng chính thức có bản quyền, khán giả truy cập website fptplay.vn trên trình duyệt máy tính, điện thoại hoặc tải ứng dụng FPT Play từ AppStore, Google Play Store (CH Play), sau đó đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung và chọn luồng phát sóng trực tiếp trận đấu.

Thông tin trận Nam Định vs Ninh Bình

Nam Định có màn ra quân ấn tượng tại V.League 2026/27 khi đánh bại Hoàng Anh Gia Lai với tỷ số 4-0. Tuy nhiên, đội bóng thành Nam nhanh chóng trở lại mặt đất sau thất bại 0-3 trước Đà Nẵng ở vòng đấu tiếp theo. Bước vào cuộc tiếp đón Ninh Bình tại vòng 3, đội bóng còn đối mặt với bài toán lực lượng khi nhiều trụ cột không thể góp mặt.

Đội bóng thành Nam không có sự phục vụ của Nguyễn Xuân Son do chấn thương đùi. Trong khi đó, Nguyễn Văn Vĩ vẫn chưa thể tập luyện bình thường cùng đồng đội, còn Nguyễn Văn Toàn chưa xác định thời điểm trở lại.

Ở chiều ngược lại, Ninh Bình đang có phong độ ấn tượng sau khi toàn thắng hai vòng đấu đầu tiên. Thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm hướng đến chiến thắng thứ ba liên tiếp nhằm duy trì sức ép lên đội đầu bảng Công An Hà Nội trong cuộc đua tại V.League 2026/27.

Ninh Bình cũng sở hữu lực lượng có chiều sâu và nhiều phương án thay thế. Dù Nguyễn Hoàng Đức và Trương Tiến Anh có thể không thi đấu trọn vẹn do vừa trải qua lịch trình dày đặc cùng đội tuyển Việt Nam, đội khách vẫn có những lựa chọn chất lượng. Đây được xem là lợi thế đáng kể của Ninh Bình trước chuyến hành quân đến sân Thiên Trường.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số trận Nam Định đấu với Ninh Bình nhanh nhất.