Trực tiếp bóng đá CAHN 1-0 Công an TP.HCM: Alan ghi bàn sớm

Cập nhật tỷ số trực tiếp CAHN vs CA TP.HCM●Siêu cúp Quốc giaCAHN1-0CA TP.HCMAlan 8’HIỆP 1
Alan băng vào ở cột xa đệm bóng sau quả phạt góc của CAHN. Cú sút đưa bóng đi lên trời trong sự tiếc nuối của tiền đạo số 72.
Văn Đô tạt từ cánh phải cho Alan đánh đầu. Thủ môn CA TP.HCM dễ dàng xử lý. Hàng thủ đội khách đang kèm người không tốt.
CAHN 1-0 CA TP.HCM
Quang Vinh tạt từ cánh trái. Alan không bị ai kèm, thoải mái đánh đầu tung lưới CA TP.HCM.
Cả 2 đội đều nhập cuộc tích cực, đẩy cao đội hình áp sát khi đối thủ giữ bóng.
Trận đấu bắt đầu
CLB Công an Hà Nội (áo đỏ) giao bóng.
Đội hình CAHN và CA TP.HCMCAHNĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT1Nguyễn FilipTM6Stefan Mauk7Cao Pendant Quang Vinh10Leo ArturĐT11Lê Phạm Thành Long38Nguyễn Adou Minh68Bùi Hoàng Việt Anh72Alan Sebastiao88Lê Văn Đô89Brayan Perea93Kevin Pham BaDỰ BỊ5Đoàn Văn Hậu8David Henen9Nguyễn Đình Bắc12Hoàng Văn Toản14Damia Sabater19Nguyễn Quang Hải23Vũ Thành VinhTM26Hà Văn Phương55Frans PutrosCông an TP.HCMĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT89Lê Giang PatrikTMĐT2Tran Lenn Minh Quang4Abels Dirk7Olaha Mạnh Đức10Aldair Ferreira11Nguyễn Phi Hoàng13Khổng Minh Gia Bảo19Nguyễn Thái Quốc Cường22Nguyễn Tiến Linh28Trần Hoàng Phúc33Williams Minh HoàngDỰ BỊ6Đặng Văn Trâm9Jason Cummings16Nguyễn Hoàng Minh Nhật20Phan Văn Đức21Đào Quốc Gia26Ngô Đăng Khoa27Nguyễn Nhật Minh32Phan Văn BiểuTM39Nguyễn Đức Phú
Thông tin trận đấu CAHN vs CA TP.HCM (18h ngày 30/8)
Trận Siêu cúp Quốc gia 2026 giữa câu lạc bộ Công an Hà Nội và Công an TP.HCM diễn ra trên sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội). CLB Công an Hà Nội là đương kim vô địch V.League. Trong khi đó, CA TP.HCM tham dự trận đấu với tư cách đội giành Cúp Quốc gia mùa giải trước.
CLB Công an Hà Nội giành chức vô địch V.League với 64 điểm, bỏ xa đội nhì bảng là Thể Công Viettel (54 điểm) để đăng quang sớm 3 vòng đấu. Đoàn quân của huấn luyện viên Alexandre Polking chỉ thua 2 trận trong cả mùa giải V.League.
Trong khi đó, CLB Công an TP.HCM kết thúc mùa giải ở hạng 5 chung cuộc sau 10 chiến thắng, 6 trận hòa và 10 thất bại. Thành công của CLB Công an TP.HCM đến ở cúp Quốc gia.
Chiến thắng 2-1 trước Ninh Bình ngay trên sân khách mang về cho đội bóng của huấn luyện viên Phùng Thanh Phương danh hiệu đầu tiên kể từ khi đổi tên CLB. Dù vậy, bước vào trận Siêu cúp Quốc gia, CLB Công an TP.HCM có huấn luyện viên mới là ông Arthur Diles.
Link FPT Play trực tiếp CAHN vs CA TP.HCM
Trận Công an Hà Nội đấu Công an TP.HCM được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của FPT Play, gồm kênh YouTube, website và ứng dụng trên thiết bị di động.
Để xem trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội đấu Công an TP.HCM trên kênh sóng chính thức có bản quyền, khán giả truy cập website fptplay.vn trên trình duyệt máy tính, điện thoại hoặc tải ứng dụng FPT Play từ AppStore, Google Play Store (CH Play), sau đó đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung và chọn luồng phát sóng trực tiếp trận đấu.
Trên nền tảng YouTube, khán giả xem trực tiếp miễn phí trận CLB Công an Hà Nội đấu Công an TP.HCM ở kênh YouTube “FPT Bóng đá Việt”.
Link FPT Play trực tiếp bóng đá CAHN vs CA TP.HCM: https://www.youtube.com/watch?v=f4X50yAtrM8 (sao chép và dán vào trình duyệt web)
Trực tiếp bóng đá CAHN 1-0 Công an TP.HCM: Alan ghi bàn sớm
Minh Anh
(VTC News) -
Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội vs Công an TP.HCM (18h ngày 30/8): VTC News cập nhật diễn biến, tỷ số CAHN đấu Công an TP.HCM Siêu cúp Quốc gia 2026.
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