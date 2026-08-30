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Xuất bản ngày 30/08/2026 05:45 PM
Xuất bản ngày 30/08/2026 05:45 PM

Trực tiếp bóng đá CAHN 1-0 Công an TP.HCM: Alan ghi bàn sớm

Minh Anh
(VTC News) -

Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội vs Công an TP.HCM (18h ngày 30/8): VTC News cập nhật diễn biến, tỷ số CAHN đấu Công an TP.HCM Siêu cúp Quốc gia 2026.

  • Cập nhật tỷ số trực tiếp CAHN vs CA TP.HCM

    Siêu cúp Quốc gia
    CAHN
    1-0
    CA TP.HCM
    Alan 8’
    HIỆP 1

  • Alan băng vào ở cột xa đệm bóng sau quả phạt góc của CAHN. Cú sút đưa bóng đi lên trời trong sự tiếc nuối của tiền đạo số 72.

  • Văn Đô tạt từ cánh phải cho Alan đánh đầu. Thủ môn CA TP.HCM dễ dàng xử lý. Hàng thủ đội khách đang kèm người không tốt.

  • CAHN 1-0 CA TP.HCM

    Quang Vinh tạt từ cánh trái. Alan không bị ai kèm, thoải mái đánh đầu tung lưới CA TP.HCM.

  • Cả 2 đội đều nhập cuộc tích cực, đẩy cao đội hình áp sát khi đối thủ giữ bóng.

  • Trận đấu bắt đầu

    CLB Công an Hà Nội (áo đỏ) giao bóng.

  • Đội hình CAHN và CA TP.HCM

    Trực tiếp bóng đá CAHN 1-0 Công an TP.HCM: Alan ghi bàn sớm - 2
    CAHN
    ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
    1
    Nguyễn Filip
    TM
    6
    Stefan Mauk
    7
    Cao Pendant Quang Vinh
    10
    Leo Artur
    ĐT
    11
    Lê Phạm Thành Long
    38
    Nguyễn Adou Minh
    68
    Bùi Hoàng Việt Anh
    72
    Alan Sebastiao
    88
    Lê Văn Đô
    89
    Brayan Perea
    93
    Kevin Pham Ba
    DỰ BỊ
    5
    Đoàn Văn Hậu
    8
    David Henen
    9
    Nguyễn Đình Bắc
    12
    Hoàng Văn Toản
    14
    Damia Sabater
    19
    Nguyễn Quang Hải
    23
    Vũ Thành Vinh
    TM
    26
    Hà Văn Phương
    55
    Frans Putros
    Trực tiếp bóng đá CAHN 1-0 Công an TP.HCM: Alan ghi bàn sớm - 3
    Công an TP.HCM
    ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
    89
    Lê Giang Patrik
    TM
    ĐT
    2
    Tran Lenn Minh Quang
    4
    Abels Dirk
    7
    Olaha Mạnh Đức
    10
    Aldair Ferreira
    11
    Nguyễn Phi Hoàng
    13
    Khổng Minh Gia Bảo
    19
    Nguyễn Thái Quốc Cường
    22
    Nguyễn Tiến Linh
    28
    Trần Hoàng Phúc
    33
    Williams Minh Hoàng
    DỰ BỊ
    6
    Đặng Văn Trâm
    9
    Jason Cummings
    16
    Nguyễn Hoàng Minh Nhật
    20
    Phan Văn Đức
    21
    Đào Quốc Gia
    26
    Ngô Đăng Khoa
    27
    Nguyễn Nhật Minh
    32
    Phan Văn Biểu
    TM
    39
    Nguyễn Đức Phú

  • Thông tin trận đấu CAHN vs CA TP.HCM (18h ngày 30/8)

    Trận Siêu cúp Quốc gia 2026 giữa câu lạc bộ Công an Hà Nội và Công an TP.HCM diễn ra trên sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội). CLB Công an Hà Nội là đương kim vô địch V.League. Trong khi đó, CA TP.HCM tham dự trận đấu với tư cách đội giành Cúp Quốc gia mùa giải trước.

    CLB Công an Hà Nội giành chức vô địch V.League với 64 điểm, bỏ xa đội nhì bảng là Thể Công Viettel (54 điểm) để đăng quang sớm 3 vòng đấu. Đoàn quân của huấn luyện viên Alexandre Polking chỉ thua 2 trận trong cả mùa giải V.League.

    CLB Công an Hà Nội đấu với CA TP.HCM ở trận tranh Siêu cúp Quốc gia 2026. (Ảnh: VPF)

    CLB Công an Hà Nội đấu với CA TP.HCM ở trận tranh Siêu cúp Quốc gia 2026. (Ảnh: VPF)

    Trong khi đó, CLB Công an TP.HCM kết thúc mùa giải ở hạng 5 chung cuộc sau 10 chiến thắng, 6 trận hòa và 10 thất bại. Thành công của CLB Công an TP.HCM đến ở cúp Quốc gia.

    Chiến thắng 2-1 trước Ninh Bình ngay trên sân khách mang về cho đội bóng của huấn luyện viên Phùng Thanh Phương danh hiệu đầu tiên kể từ khi đổi tên CLB. Dù vậy, bước vào trận Siêu cúp Quốc gia, CLB Công an TP.HCM có huấn luyện viên mới là ông Arthur Diles.

  • Link FPT Play trực tiếp CAHN vs CA TP.HCM

    Trận Công an Hà Nội đấu Công an TP.HCM được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của FPT Play, gồm kênh YouTube, website và ứng dụng trên thiết bị di động.

    Để xem trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội đấu Công an TP.HCM trên kênh sóng chính thức có bản quyền, khán giả truy cập website fptplay.vn trên trình duyệt máy tính, điện thoại hoặc tải ứng dụng FPT Play từ AppStore, Google Play Store (CH Play), sau đó đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung và chọn luồng phát sóng trực tiếp trận đấu.

    Trận CAHN đấu với CA TP.HCM được chiếu trực tiếp trên FPT Play.

    Trận CAHN đấu với CA TP.HCM được chiếu trực tiếp trên FPT Play.

    Trên nền tảng YouTube, khán giả xem trực tiếp miễn phí trận CLB Công an Hà Nội đấu Công an TP.HCM ở kênh YouTube “FPT Bóng đá Việt”.

    Link FPT Play trực tiếp bóng đá CAHN vs CA TP.HCM: https://www.youtube.com/watch?v=f4X50yAtrM8 (sao chép và dán vào trình duyệt web)

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