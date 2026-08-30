Trực tiếp bóng đá CAHN 1-0 Công an TP.HCM: Alan ghi bàn sớm

Trận Siêu cúp Quốc gia 2026 giữa câu lạc bộ Công an Hà Nội và Công an TP.HCM diễn ra trên sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội). CLB Công an Hà Nội là đương kim vô địch V.League. Trong khi đó, CA TP.HCM tham dự trận đấu với tư cách đội giành Cúp Quốc gia mùa giải trước.

CLB Công an Hà Nội giành chức vô địch V.League với 64 điểm, bỏ xa đội nhì bảng là Thể Công Viettel (54 điểm) để đăng quang sớm 3 vòng đấu. Đoàn quân của huấn luyện viên Alexandre Polking chỉ thua 2 trận trong cả mùa giải V.League.

CLB Công an Hà Nội đấu với CA TP.HCM ở trận tranh Siêu cúp Quốc gia 2026. (Ảnh: VPF)

Trong khi đó, CLB Công an TP.HCM kết thúc mùa giải ở hạng 5 chung cuộc sau 10 chiến thắng, 6 trận hòa và 10 thất bại. Thành công của CLB Công an TP.HCM đến ở cúp Quốc gia.

Chiến thắng 2-1 trước Ninh Bình ngay trên sân khách mang về cho đội bóng của huấn luyện viên Phùng Thanh Phương danh hiệu đầu tiên kể từ khi đổi tên CLB. Dù vậy, bước vào trận Siêu cúp Quốc gia, CLB Công an TP.HCM có huấn luyện viên mới là ông Arthur Diles.