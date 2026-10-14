Link xem trực tiếp bóng đá Thể Công Viettel vs Persib Bandung, 19h15 ngày 14/10

(VTC News) -

Trận đấu giữa Thể Công Viettel và Persib Bandung diễn ra lúc 19h15 ngày 14/10 trên sân vận động Jalak Harupat. Trận đấu thuộc vòng 2 bảng E Cúp C2 châu Á 2026-2027, được phát sóng trực tiếp trên TV360.

Xem trực tiếp Thể Công Viettel và Persib Bandung trên kênh nào?

TV360 là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ toàn bộ các trận đấu của Cúp C2 Châu Á. Trận Thể Công Viettel và Persib Bandung được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của TV360, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động.

Người xem có thể truy cập TV360 bằng trình duyệt trên máy tính và các thiết bị có kết nối Internet. Trên điện thoại, máy tính bảng, khán giả tải ứng dụng tương ứng từ Google Play đối với Android hoặc App Store đối với iOS.

Trận đấu giữa Persib Bandung vs Thể Công Viettel được phát sóng trực tiếp trên TV360.

Link TV360 trực tiếp Thể Công Viettel và Persib Bandung hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp Thể Công Viettel đấu với Persib Bandung được cập nhật theo dữ liệu chính thức của TV360.

Link TV360 trực tiếp bóng đá Thể Công Viettel đấu với Persib Bandung (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://tv360.vn/tv/tv360-4?ch=2458&pid=13473810007

Để xem trực tiếp Thể Công Viettel đấu với Persib Bandung trên máy tính, khán giả truy cập website FPT Play (fptplay.vn) bằng trình duyệt Internet hoặc mở ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng. Sau đó, đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung phù hợp và chọn luồng phát sóng trận đấu ở phần “Trực tiếp” trên giao diện.

Thông tin trước trận Thể Công Viettel và Persib Bandung

Persib Bandung có màn ra quân thuận lợi khi giành chiến thắng 1-0 trước FC Seoul ngay trên đất Hàn Quốc. Trung vệ Julio Cesar ghi bàn thắng duy nhất, mang về ba điểm cho đội bóng Indonesia.

Trong khi đó, Thể Công Viettel khởi đầu bằng trận hòa 1-1 với Melbourne Victory trên sân Hàng Đẫy. Sau khi để đại diện Australia vượt lên dẫn trước ở hiệp hai, đội bóng áo lính nhanh chóng có bàn gỡ nhờ công của Ribamar.

Những vấn đề ở hàng thủ tiếp tục khiến Thể Công Viettel phải lo lắng sau trận thua 1-3 trước Hà Tĩnh tại V.League. Khả năng phối hợp và hỗ trợ giữa các vị trí phòng ngự là điều đội bóng cần sớm khắc phục nếu không muốn bị Persib khai thác.